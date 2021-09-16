«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Сентября
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.39 KZT
  • €1 = 504.16 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 8

В Жанаозене гражданка Нигерии родила мальчика

В городской больнице Жанаозена родился ребёнок, мать которого является гражданкой Нигерии. Об этом сообщил местный житель Азамат Сарсенбаев в социальной сети Instagram.

Фото Азамата Сарсенбаева
Из публикации Азамата Сарсенбаева стало известно, что 11 сентября 2021 года гражданка Нигерии Адере Мерси благополучно родила здорового мальчика в больнице Жанаозена.

- Вес мальчика при рождении составил 2700 граммов. Вначале, когда скинули информацию, мне сказали, что нарекли мальчика именем Адай, но после того как уточнил информацию, узнал, что назвали его по-простому - Джорджем, - сообщил Азамат Сарсенбаев в социальной сети Instagram.

Напомним, что в 2019 году в Мангистауском областном перинатальном центре родила гражданка Нигерии. В Центре материнства и детства отмечают, что это далеко не первый случай, когда принимаются роды у иностранок. Были случаи принятия родов у гражданок Турции, Ирана, Китая и других стран.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика