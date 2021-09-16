В Жанаозене гражданка Нигерии родила мальчика

Фото Азамата Сарсенбаева
Из публикации Азамата Сарсенбаева стало известно, что 11 сентября 2021 года гражданка Нигерии Адере Мерси благополучно родила здорового мальчика в больнице Жанаозена.
- Вес мальчика при рождении составил 2700 граммов. Вначале, когда скинули информацию, мне сказали, что нарекли мальчика именем Адай, но после того как уточнил информацию, узнал, что назвали его по-простому - Джорджем, - сообщил Азамат Сарсенбаев в социальной сети Instagram.
Напомним, что в 2019 году в Мангистауском областном перинатальном центре родила гражданка Нигерии. В Центре материнства и детства отмечают, что это далеко не первый случай, когда принимаются роды у иностранок. Были случаи принятия родов у гражданок Турции, Ирана, Китая и других стран.
- Вес мальчика при рождении составил 2700 граммов. Вначале, когда скинули информацию, мне сказали, что нарекли мальчика именем Адай, но после того как уточнил информацию, узнал, что назвали его по-простому - Джорджем, - сообщил Азамат Сарсенбаев в социальной сети Instagram.
Напомним, что в 2019 году в Мангистауском областном перинатальном центре родила гражданка Нигерии. В Центре материнства и детства отмечают, что это далеко не первый случай, когда принимаются роды у иностранок. Были случаи принятия родов у гражданок Турции, Ирана, Китая и других стран.
Оставьте свой комментарий первым.