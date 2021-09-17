В Мангистау за сутки зарегистрировано 40 заболевших COVID-19

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По данным официального источника, максимальное количество заболевших выявлено в Алматы - 651, Карагандинской области - 392 и Нур-Султане - 338 человек. Наименьшее число заболеваний COVID-19, относительно других регионов, зарегистрировано в Мангистауской области – 40 человек.



За прошедшие сутки в Казахстане 4763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.