Мангистауский Центр крови приглашает доноров

фото из открытых источников

В Центре крови сообщили, что потребность в крови и ее компонентах остаётся прежней.



- В данный момент центр остро нуждается в О (l) первая Rh + резус положительный, А (II) вторая Rh + резус положительный группах крови. Если вы здоровы, чувствуете себя хорошо и горите желанием помочь другим, ждем вас по адресу: город Актау, 34А мкр., здание 1/2, областной Центр крови, – сообщили в Центре крови.



Телефон для справок: 8 (7292) 40-17-50.