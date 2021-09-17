Серик Гусман: «Расширение Актау сказывается на нехватке тепловой энергии»

Фото из архива lada.kz
Проблема с дефицитов энергии, по словам чиновника, как сообщает regtv.kz, возникла из-за того, что областной центр удвоился в размерах. Для верхней зоны города и новых микрорайонов, которых сейчас уже 10, а в соответствии с генеральным планом к ним добавятся еще 10, власти региона прорабатывают вопрос привлечения инвестора для строительства котельной. На эти цели необходимо около 14 миллиардов тенге. По самым оптимистичным прогнозам, комплекс новых мощностей по выработке пара и горячей воды может быть запущен лишь в следующем году.
– Документы на выделение средств для возведения объекта за счет бюджета находятся на государственной экспертизе, которая будет готова к ноябрю текущего года. Местный исполнительный орган также работает над привлечением инвестора, который возьмется за строительство котельной и будет получать доход в виде платежей от населения, – сообщил Серик Гусман.
Если говорить об инженерных сетях ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), то они изношены более чем на 70%, что также влияет на доставку тепла до объектов.
Руководство государственного коммунального предприятия, отвечающего за передачу, распределение и поставку воды до объектов жилищного, коммунально-бытового и промышленного назначения, обращалось в антимонопольный орган с заявкой о повышении тарифа. Средства, собранные с населения, должны были тратиться на реконструкцию сетей. Но в повышении тарифа предприятию отказали.
Серик Гусман считает, что для решения данной проблемы необходимо разработать инвестиционный проект и найти средства для финансирования замены устаревших сетей.
– Документы на выделение средств для возведения объекта за счет бюджета находятся на государственной экспертизе, которая будет готова к ноябрю текущего года. Местный исполнительный орган также работает над привлечением инвестора, который возьмется за строительство котельной и будет получать доход в виде платежей от населения, – сообщил Серик Гусман.
Если говорить об инженерных сетях ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), то они изношены более чем на 70%, что также влияет на доставку тепла до объектов.
Руководство государственного коммунального предприятия, отвечающего за передачу, распределение и поставку воды до объектов жилищного, коммунально-бытового и промышленного назначения, обращалось в антимонопольный орган с заявкой о повышении тарифа. Средства, собранные с населения, должны были тратиться на реконструкцию сетей. Но в повышении тарифа предприятию отказали.
Серик Гусман считает, что для решения данной проблемы необходимо разработать инвестиционный проект и найти средства для финансирования замены устаревших сетей.
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