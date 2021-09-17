Постановление об отмене бесплатного питания для льготников в детских садах прокомментировали в акимате Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, которая сообщила о новом постановлении акимата, в котором говорится об отмене льгот на питание в детских садах Актау.- Льготы на детские сады отменяют, как нам сказали в саду, только в Актау. Теперь все, кто ходил бесплатно, будут платить как и все. Есть и многодетные семьи, и семьи, потерявшие кормильца, и дети из неполной семьи. Как у нашего акима на это ума хватило?! Никто ничего внятно объяснить не может. Фото, которое пришло от воспитателя сада, прилагаю. К слову, уже требуют оплату за сентябрь, иначе в понедельник не пустят, - сообщила женщина.Как сообщили чиновники, поводов для беспокойств и ажиотажа нет.- Отмена постановлений произошла в связи с тем, что поменялся администратор бюджетных программ. Другими словами, если раньше средства на детское питание выделялись из городского бюджета, то сейчас выделяются из областного, так как с начала года все сады и школы переданы под управление областного управления образования. Детей как кормили, так и будут кормить, – сообщили в акимате Актау.