Троих пострадавших детей в результате ДТП на трассе Каракиянского района доставили в Актау

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Полуторагодовалый ребенок госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом затылочной кости, субарахноидальное кровоизлияние (полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). У ребенка сохраняется оглушенное состояние. Улучшение не наблюдается, состояние оценивается как тяжелое.
- Состояние восьмилетней девочки, которая была доставлена попутной машиной, остается тоже крайне тяжелым. Она пока не пришла в сознание. Снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Дышит самостоятельно. У неё также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, геморрагический ушиб головного мозга, ушибленная рана лобной области, разрыв промежности, перелом правой ключицы. Еще две девочки 9-ти и 10-ти лет госпитализированы в травматологическое отделение. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи делают всё возможное, чтобы пострадавшие пошли на поправку, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, в результате аварии на трассе пострадали девять человек, пятеро из них погибли на месте, включая беременную женщину.
- Состояние восьмилетней девочки, которая была доставлена попутной машиной, остается тоже крайне тяжелым. Она пока не пришла в сознание. Снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Дышит самостоятельно. У неё также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, геморрагический ушиб головного мозга, ушибленная рана лобной области, разрыв промежности, перелом правой ключицы. Еще две девочки 9-ти и 10-ти лет госпитализированы в травматологическое отделение. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Врачи делают всё возможное, чтобы пострадавшие пошли на поправку, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, в результате аварии на трассе пострадали девять человек, пятеро из них погибли на месте, включая беременную женщину.
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