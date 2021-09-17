В Мангистау на карантин закрыли 22 класса

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Контактных школьников, в чьих классах выявлены дети с положительными результатами на ПЦР-тесты, отправили на дистанционное обучение.



- В области зарегистрировано 22 случая среди учеников. Дети заболели во время летних каникул, при тесном бытовом контакте у себя дома. Все классы, в которых были выявлены больные с коронавирусной инфекцией, закрыты на карантин на 14 дней постановлениями главных санврачей районов, – сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.