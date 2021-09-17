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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:03

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Жители Актау требуют вернуть вложенные ими три миллиарда тенге в финансовую пирамиду

Около 700 жителей Актау требуют, чтобы им вернули три миллиарда тенге, которые они вложили в компанию «Плюс Капитал». Люди жалуются, что судебный процесс, который начался в июле текущего года, затягивается. Об этом рассказали пострадавшие.

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Продавать имущество и вкладывать деньги в компанию «Плюс Капитал» жители Актау начали больше двух с половиной лет назад.

- У нас была трехкомнатная квартира в 35 микрорайоне. В феврале сын предложил продать ее и вложить деньги в «Плюс Капитал». Компания предлагала 30% надбавку на вложенную сумму на протяжении трех месяцев. Вместо 16 миллионов тенге мы должны были забрать 27 миллионов тенге, но через неделю фирма закрылась, успев поработать полтора года. Почему мы доверили этим мошенникам? Потому что компания зарегистрирована в органах юстиции и налоговой, а нотариус, которая заключала эти сделки, имела лицензию на осуществление своей деятельности, – рассказала одна из пострадавших.

Жители Актау требуют вернуть вложенные ими три миллиарда тенге в финансовую пирамиду


По словам людей, директор фирмы находится в розыске, его заместитель и нотариус - под следствием.

- В июле начался суд, но судебный процесс идет медленно, наши мнения даже не слушают. В общей сложности от действий мошенников пострадали 700 человек. Мы продали 26 квартир и 300 автомобилей. Я бы никогда не пошла бы на такую сделку, если бы не нотариус. Она ведь представитель юстиции, человек от государства, как она могла нас обмануть? Сейчас мы хотим, чтобы нам вернули наши деньги, которые лежат на счетах одного из банков, с которыми «Плюс Капитал» заключил договор, – возмущаются жители.

По словам представителя юстиции, нотариус действительно имела лицензию.

- Мы узнали об этой истории, когда стали поступать заявления от людей. Проверить законность ее действий не смогли, потому что все документы находились в полиции, но у данного нотариуса есть лицензия, полученная в 2017 году. Теперь суд определит степень ее вины, – сообщила Ауес Кушкинбаева, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистауской области.



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