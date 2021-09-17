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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 3

На кишащий тараканами подъезд пожаловались жители Актау

Жительница Актау пожаловалась на директора обслуживающей организации. Дом после дезинсекции кишит тараканами.

фото из открытых источников
Жительница 12 микрорайона 35 дома прислала в редакцию видео, на котором сотни прусаков облепили стены подъезда.



- В квартирах у нас картина тоже не радужная. Тараканы вольготно разгуливают после того, как несколько дней назад в доме была проведена дезинсекция. Подобного в нашем доме не было ни разу. Из-за того, что наш дом на ножках и не имеет подвала, тараканов травили в мусоропроводе. Я уже пожаловалась в акимат и в СЭС, - рассказала жительница Актау.

Выяснилось, что данный дом на обслуживании в ТОО «Ерас Айко».

- Я не помню точно, когда мы травили тараканов в этом доме, несколько дней назад точно, и не могу сказать каким препаратом. Надо узнать у компании, занимающейся дезинсекцией, ее название я тоже не помню, но то, что люди сами виноваты в том, что насекомые завелись в доме, это факт. Они поели бешбармак и остатки сливают в мусоропровод. Кроме этого, постоянно забивают его строительными материалами. Я устал с ними ругаться, и чтобы подобного впредь не повторялось, я заварю мусоропровод. Там не все инвалиды, пусть спускаются и выбрасывают в контейнеры свои отходы, - сообщил Жайсан Игали, директор ТОО «Ерас Айко».



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