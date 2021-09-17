Экологи замерили показатель загрязнения воздуха в Актау и не нашли нарушений

Фото из архива lada.kz

Житель Актау зафиксировал показания по выбросам сероводорода в атмосферу. Фото он прислал в рубрику «Народные новости» 15 сентября. В экологии ответили на публикацию сегодня, 17 сентября.



- Специалисты лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области в соответствии со статьей, опубликованной в социальной сети Lada.kz, 15 сентября около 13:00 часов провели измерения качества атмосферного воздуха Актау по приборам «Газоанализатор ГАНК-4». Измерения проводились в 12 и 33 микрорайонах города. Установлено, что в вышеуказанных точках показатель загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышал предельно допустимого показателя (ПДК), - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.