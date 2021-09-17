Ветеринары Мангистау: Не зарегистрировавшие скот фермеры не могут рассчитывать на поддержку государства

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Идентификация сельскохозяйственных животных - это учет скота, который ведётся путем внесения сведений в специальную базу данных. Животным присваивается индивидуальный номер и документ с биркованием и маркировкой. В базе данных идентификации должны быть зарегистрированы не только крестьянские хозяйства, но и личные подсобные хозяйства. Зарегистрированный скот налогами не облагается.



- Каждый владелец скота должен обратиться к ветеринарным специалистам по месту жительства и внести свой скот в базу данных. Если скот не зарегистрирован, мы не сможем проводить ветеринарно-профилактические мероприятия на различные инфекционные заболевания. Соответственно, владельцам животных не будут выдаваться ветеринарно-разрешительные документы на транспортировку, продажу, убой и т.д. В настоящее время для фиксации незарегистрированных животных поступило 38 954 заявления. Для дальнейших работ по регистрации животных с 10.08.2021 года по 10.10.2021 года открыта функция «зелёный коридор-2», то есть процедура проводится быстро, - рассказал Бердибек Маркабаев, руководитель областного управления ветеринарии.