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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:47

Просмотров: 208

Ветеринары Мангистау: Не зарегистрировавшие скот фермеры не могут рассчитывать на поддержку государства

Ветеринары в Мангистауской области обратились к населению с просьбой регистрировать скот. Субсидии или поддержка со стороны государства не предоставляется тем фермерам, которые не зарегистрировали свой скот в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил Бердибек Маркабаев, руководитель управления ветеринарии Мангистауской области

Фото из архива lada.kz
Идентификация сельскохозяйственных животных - это учет скота, который ведётся путем внесения сведений в специальную базу данных. Животным присваивается индивидуальный номер и документ с биркованием и маркировкой. В базе данных идентификации должны быть зарегистрированы не только крестьянские хозяйства, но и личные подсобные хозяйства. Зарегистрированный скот налогами не облагается.

- Каждый владелец скота должен обратиться к ветеринарным специалистам по месту жительства и внести свой скот в базу данных. Если скот не зарегистрирован, мы не сможем проводить ветеринарно-профилактические мероприятия на различные инфекционные заболевания. Соответственно, владельцам животных не будут выдаваться ветеринарно-разрешительные документы на транспортировку, продажу, убой и т.д. В настоящее время для фиксации незарегистрированных животных поступило 38 954 заявления. Для дальнейших работ по регистрации животных с 10.08.2021 года по 10.10.2021 года открыта функция «зелёный коридор-2», то есть процедура проводится быстро, - рассказал Бердибек Маркабаев, руководитель областного управления ветеринарии.



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Комментарии ( 1 )

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  • diger
  • Papirosso
  • n92
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:56
Как они будут регистриоровать свой скот если они не знают где он бродит и сколько?!...
Они только черепа собирают по степи и просят компесацию за ущерб.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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