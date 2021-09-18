На оголённые провода вдоль «Солдатского пляжа» пожаловались жители Актау

- Прямо на пешеходной зоне провода торчат из земли. И так до пляжа «Достар». Хотя бы оградили их, но не оставлять же так. Вроде бы обещали сделать освещение или данную процедуру решили отложить на следующее лето? - задался вопросом Альберт.

По словам местного жителя Альберта, оголённая проводка предназначена для столбов уличного освещения, которое обещали установить в районе «Солдатского пляжа» в Актау.Напомним, в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог обещали установить светильники в конце августа - начале сентября этого года.