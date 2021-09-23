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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 1642

Началась продажа билетов на прямой рейс в Москву из Актау

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять рейсы между Москвой и Актау.

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Согласно данным сайта авиакомпании «Аэрофлот» и Aviasales.kz, продажа билетов на рейс из Актау в Москву уже стартовала.

Началась продажа билетов на прямой рейс в Москву из Актау


Началась продажа билетов на прямой рейс в Москву из Актау


Стоимость билетов в одну сторону начинается от 75 000 тенге.

На сайте авиакомпании отмечается, что рейс будет выполняться на Airbus A320. Самолёты будут приземляться в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов в Актау.



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Комментарии ( 5 )

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elek (Посетители) Сегодня, 11:26
Цитата: Pinochet
и эйрастана оборзела

И не говорите, Актау > Санкт-Петербург = 226 тыс.
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 11:21
Актау-Астрахань открыты рейсы?
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:15
Цитата: Ohotnik
А что до пандемии АйрАстана дешевле продавала? Посмотрим какую цену сейчас поставят

и эйрастана оборзела. но так как оборзел аэрофлот за последние пять лет, так по моему никто еще не борзел.
и сервис свинский.
 
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  • elek
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:08
Цитата: Pinochet
аэрофлот вообще оборзел,

А что до пандемии АйрАстана дешевле продавала? Посмотрим какую цену сейчас поставят
 
-1
  • Fargo
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:03
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 75 000 тенге.

а че не миллиард?
аэрофлот вообще оборзел, причем уже давно
 
 

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