Началась продажа билетов на прямой рейс в Москву из Актау

Иллюстрация к материалу
Согласно данным сайта авиакомпании «Аэрофлот» и Aviasales.kz, продажа билетов на рейс из Актау в Москву уже стартовала.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 75 000 тенге.
На сайте авиакомпании отмечается, что рейс будет выполняться на Airbus A320. Самолёты будут приземляться в аэропорту Шереметьево.
Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов в Актау.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 75 000 тенге.
На сайте авиакомпании отмечается, что рейс будет выполняться на Airbus A320. Самолёты будут приземляться в аэропорту Шереметьево.
Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов в Актау.