Тайны кораблекрушения на Каспии раскрывает археолог Андрей Астафьев

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Андрей Астафьев провёл исследование кораблекрушения на Каспии.
По его словам, забытые во времени предметы стали достоянием историко-культурного наследия страны.
Напомним, археолог Андрей Астафьев обнаружил крепёжные винты и гвозди судна, которые находились в Каспийском море более 200 лет. Андрей Астафьев передал этот трофей в фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева.
Тайну кораблекрушения в местности Тулкили рассказал археолог Андрей Астафьев.
По его словам, забытые во времени предметы стали достоянием историко-культурного наследия страны.
Напомним, археолог Андрей Астафьев обнаружил крепёжные винты и гвозди судна, которые находились в Каспийском море более 200 лет. Андрей Астафьев передал этот трофей в фонд Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева.
Тайну кораблекрушения в местности Тулкили рассказал археолог Андрей Астафьев.
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