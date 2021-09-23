Одолевших павлодарскую семью подкожными паразитами после отдыха в санатории Актау лечили от контактного дерматита

Фото из архива Lada.kz
Ситуацию о заболевших детях и их родителях из Павлодара на брифинге в региональной службе коммуникаций прокомментировал руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов.
- По эпидрасследованию сказать ничего не могу, так как это не наш уровень. Наши специалисты остановились на диагнозе, что это все-таки контактный дерматит. Вчера вечером связались с помощью видео – телемедицины - с институтом дерматовенерологии города Алматы. Они тоже подтвердили диагноз - контактный дерматит, - сообщил Айдар Ситказинов.
По его словам, поставить диагноз, основываясь на образцах, принесённых одной из пациенток, они не могут. Но не исключают, что контактный дерматит стал следствием другого заболевания.
- На момент, когда наши доктора брали соскоб, на соскобе ничего не было. Лечение они получают по контактному дерматиту, состояние улучшилось, и по кожным покровам имеется положительный эффект. Когда в первый раз лаборатория национального центра экспертизы проводила исследование, они сами принесли соскобы. Сама мама. А когда непосредственно в больнице брали наши специалисты, данного вида (паразитов) уже не было. На основании этого мы не можем поставить диагноз, и мы проводили лечение по контактному дерматиту. Может быть, это было как последствие заболевания, сейчас трудно сказать. И осмотр в инфекционной больнице, и консилиум павлодарских дерматовенерологов, и вчерашний консилиум говорят о контактном дерматите, - рассказал глава облздрава.
С семьёй, заразившейся неизвестными паразитами в Актау, продолжают поддерживать связь врачи частной поликлиники, к которой они прикреплены.
Проверка в санатории, где две семьи из Павлодара отдыхали, проведена не была.
- Проверки не было, нам экстренное извещение не поступало, - сообщила Асима Жарылгасова.
Напомним, две павлодарские семьи с детьми-инвалидами, съездившие оздоровиться в санаторий Актау, вернулись с паразитами, размножающимися под кожей.
- По эпидрасследованию сказать ничего не могу, так как это не наш уровень. Наши специалисты остановились на диагнозе, что это все-таки контактный дерматит. Вчера вечером связались с помощью видео – телемедицины - с институтом дерматовенерологии города Алматы. Они тоже подтвердили диагноз - контактный дерматит, - сообщил Айдар Ситказинов.
По его словам, поставить диагноз, основываясь на образцах, принесённых одной из пациенток, они не могут. Но не исключают, что контактный дерматит стал следствием другого заболевания.
- На момент, когда наши доктора брали соскоб, на соскобе ничего не было. Лечение они получают по контактному дерматиту, состояние улучшилось, и по кожным покровам имеется положительный эффект. Когда в первый раз лаборатория национального центра экспертизы проводила исследование, они сами принесли соскобы. Сама мама. А когда непосредственно в больнице брали наши специалисты, данного вида (паразитов) уже не было. На основании этого мы не можем поставить диагноз, и мы проводили лечение по контактному дерматиту. Может быть, это было как последствие заболевания, сейчас трудно сказать. И осмотр в инфекционной больнице, и консилиум павлодарских дерматовенерологов, и вчерашний консилиум говорят о контактном дерматите, - рассказал глава облздрава.
С семьёй, заразившейся неизвестными паразитами в Актау, продолжают поддерживать связь врачи частной поликлиники, к которой они прикреплены.
Проверка в санатории, где две семьи из Павлодара отдыхали, проведена не была.
- Проверки не было, нам экстренное извещение не поступало, - сообщила Асима Жарылгасова.
Напомним, две павлодарские семьи с детьми-инвалидами, съездившие оздоровиться в санаторий Актау, вернулись с паразитами, размножающимися под кожей.
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