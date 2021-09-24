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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 1080

Железднодорожные пути занесло песком из-за пыльной бури в Бейнеуском районе

Из-за пыльной бури железнодорожные пути в Бейнеуском районе занесло песком. На работе пассажирских поездов непогода не скажется. Об этом рассказали рабочие.

Скрин видео
Видео с места прислали рабочие «Казахстан темир жолы».



- С раннего утра мы расчищаем железную дорогу на разъезде «Сарга» и, вероятно, будем здесь делать это до вечера. Работает 25 человек. На работе пассажирских и грузовых составов это не скажется, стараемся приложить максимум сил, – рассказал один из рабочих.

К слову, по прогнозу gismeteo.kz, порывы ветра стихнут ближе к ночи.



Также жители снимают на видео последствия непогоды. К примеру, у одного из сельчан ветром снесло крышу сарая.




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