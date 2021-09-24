Железднодорожные пути занесло песком из-за пыльной бури в Бейнеуском районе

Видео с места прислали рабочие «Казахстан темир жолы».- С раннего утра мы расчищаем железную дорогу на разъезде «Сарга» и, вероятно, будем здесь делать это до вечера. Работает 25 человек. На работе пассажирских и грузовых составов это не скажется, стараемся приложить максимум сил, – рассказал один из рабочих.К слову, по прогнозу gismeteo.kz, порывы ветра стихнут ближе к ночи.Также жители снимают на видео последствия непогоды. К примеру, у одного из сельчан ветром снесло крышу сарая.