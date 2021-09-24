С начала года в Мангистауской области утонули 11 человек

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По данным спикера, в этом году в регионе утонули 11 человек.



- Из них четыре человека купались в запрещенных местах, шестеро погибли в не оборудованной зоне для купания. Еще один случай произошел в зоне, разрешенной для купания на базе отдыха «Самал». Также в течение года спасены 19 взрослых и один ребенок, - сказал Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.



Всего в текущем году по области в купальный сезон проведено 654 рейда, роздано более 154 тысяч экземпляров агитационной продукции. Кроме того, в проведении агитационной работы участвовало 30 волонтеров из центра занятости населения.