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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 240

С начала года в Мангистауской области утонули 11 человек

В Мангистауской области зафиксирован рост числа утонувших в море. Об этом брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

фото из открытых источников
По данным спикера, в этом году в регионе утонули 11 человек.

- Из них четыре человека купались в запрещенных местах, шестеро погибли в не оборудованной зоне для купания. Еще один случай произошел в зоне, разрешенной для купания на базе отдыха «Самал». Также в течение года спасены 19 взрослых и один ребенок, - сказал Бекболат Абдикадыров, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Всего в текущем году по области в купальный сезон проведено 654 рейда, роздано более 154 тысяч экземпляров агитационной продукции. Кроме того, в проведении агитационной работы участвовало 30 волонтеров из центра занятости населения.



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