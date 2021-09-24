«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Сентября
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 497.37 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 617

В авиакомпании «SCAT» рассказали о запуске прямого рейса сообщением Актау-Москва

Улететь в Москву из Актау прямым рейсом можно будет в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «SCAT».

фото из открытых источников
Рейсы будут совершаться из трех городов Казахстана: Нур-Султан, Шымкент и Актау.

Возобновление произойдет по следующему графику:
- Шымкент – Москва - с 29 сентября, по средам;

- Нур-Султан – Москва - с 30 сентября, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям;

- Актау – Москва - по субботам, со 2 октября.

- Билеты уже в продаже на сайте компании. При пересечении границы пассажиру необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест (сданный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ) через мобильное приложение «Путешествую без Covid-19». Наличие ПЦР-теста необходимо всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет, - сообщили в авиакомпании.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика