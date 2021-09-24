В авиакомпании «SCAT» рассказали о запуске прямого рейса сообщением Актау-Москва

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Рейсы будут совершаться из трех городов Казахстана: Нур-Султан, Шымкент и Актау.



Возобновление произойдет по следующему графику:

- Шымкент – Москва - с 29 сентября, по средам;



- Нур-Султан – Москва - с 30 сентября, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям;



- Актау – Москва - по субботам, со 2 октября.



- Билеты уже в продаже на сайте компании. При пересечении границы пассажиру необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест (сданный не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ) через мобильное приложение «Путешествую без Covid-19». Наличие ПЦР-теста необходимо всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до пяти лет, - сообщили в авиакомпании.