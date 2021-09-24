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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 324

В Мангистау обещают купить 16 новых автобусов

Автобусный автопарк пополнится 16 новыми автобусами. На данный момент подана заявка на их приобретение. Об этом сообщил Адайбек Калиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Автобусный парк пополнится новой техникой в рамках обновления городского парка в 2022 году.

- Сейчас подана заявка на приобретение 16 новых автобусов марки DAEWOO BC211. Благодаря новым машинам уровень обновления автопарка достигнет 90%. В настоящее время управлением экономики и бюджетного планирования Мангистауской области выдано отраслевое заключение. На финансирование проекта за счет средств местного бюджета выделено 166 400 тысяч тенге. Также в Мунайлинском районе индивидуальный предприниматель Р. Ахметнабиев планирует приобрести 10 автобусов марки DAEWOO BC211. Машины он хочет приобрести за счет собственных средств. Новые автобусы будут обслуживать маршрут №105 «Актау-Баскудук-Мангистау, - сказал Айдайбек Калиев.

Кроме этого, по данным спикера, с начала года начата работа по двум новым проектам по реконструкции дороги областного значения «Актау – Форт-Шевченко» и от центра «Хонда» до села Умирзак протяженностью 28,4 км. В настоящее время завершены работы по укладке асфальта, ведутся работы по установке освещения.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:16
обещают купить 16 новых автобусов

Новость ни о чём, особенно на фоне недоверия населения нашим чиновникам...Вот кУпите,доставьте и пустите по маршруту, тогда это будет НОВОСТЬ. draznilka
 
 

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