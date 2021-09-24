В Мангистау обещают купить 16 новых автобусов

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Автобусный парк пополнится новой техникой в рамках обновления городского парка в 2022 году.



- Сейчас подана заявка на приобретение 16 новых автобусов марки DAEWOO BC211. Благодаря новым машинам уровень обновления автопарка достигнет 90%. В настоящее время управлением экономики и бюджетного планирования Мангистауской области выдано отраслевое заключение. На финансирование проекта за счет средств местного бюджета выделено 166 400 тысяч тенге. Также в Мунайлинском районе индивидуальный предприниматель Р. Ахметнабиев планирует приобрести 10 автобусов марки DAEWOO BC211. Машины он хочет приобрести за счет собственных средств. Новые автобусы будут обслуживать маршрут №105 «Актау-Баскудук-Мангистау, - сказал Айдайбек Калиев.



Кроме этого, по данным спикера, с начала года начата работа по двум новым проектам по реконструкции дороги областного значения «Актау – Форт-Шевченко» и от центра «Хонда» до села Умирзак протяженностью 28,4 км. В настоящее время завершены работы по укладке асфальта, ведутся работы по установке освещения.