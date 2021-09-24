Сменился главный спасатель Мангистау

Фото пресс-службы СПиАСР ДЧС Мангистау

Мирбек Караев родился в Хотлондском районе Курган-Тюбинской области Республики Таджикистан. Имеет два высших образования.



В 2009 году закончил Центрально-Азиатский университет, а также Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК по специальности «инженер по пожарной безопасности».



Трудовую деятельность начал в 2004 году водителем ЧП «Отузбаев».



С 2005 по 2007 годы работал старшим пожарным пожарной части №8 города Актау филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Мангистауской области.



С апреля 2007 года по июнь 2007 года – старший респираторщик пожарной части №8 филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Мангистауской области.



В 2007 - 2008 годах – командир отделения пожарной части №8 города Актау филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Мангистауской области.



С сентября 2008 по октябрь 2008 года – командир отделения пожарной части №8 города Актау ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



В 2008 - 2009 годах – старший инженер отдела военно-мобилизационной подготовки и специальных работ ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



В 2009 - 2011 годах – заместитель начальника пожарной части технической службы №9 города Актау ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



В 2011 - 2012 годах – начальник караула пожарной части № 11 поселка Жетыбай ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



С января 2012 по декабрь 2012 года – начальник пожарной части технической службы №9 города Актау ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



В 2013 - 2014 годах – начальник отдела пожарной техники и капитального строительства управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области.



В 2014 - 2019 годах – начальник отделения пожарной техники и оборудования отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК.



С июля 2019 по сентябрь 2019 года – заместитель оперативного дежурного (старший помощник руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК.



С 2019 - 2020 годах – оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области КЧС МВД РК.



С августа 2020 по декабрь 2020 года – временно исполняющий обязанности заместителя начальника государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области».



В 2020 - 2021 годах – заместитель начальника государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области».



С августа 2021 по сентябрь 2021 года - исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области».



С 24 сентября 2021 года – начальник государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области (город Актау)».