Троих пострадавших в аварии на трассе в Каракиянском районе детей выписали из больницы

Фото из архива Lada.kz
Полуторагодовалого малыша, а также девочек 10 и девяти лет врачи выписали из больницы сегодня. Дети будут продолжать наблюдаться на дому.
Ещё одна восьмилетняя девочка находится в больнице пока всё ещё в тяжёлом состоянии.
Напомним, полуторагодовалый ребёнок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии с закрытой черепно-мозговой травмой, линейным перелом затылочной кости, а также мозговым кровоизлиянием. Две девочки девяти и 10-ти лет получали лечение в травматологическом отделении.
А восьмилетняя девочки, за жизнь которой продолжают бороться врачи, получила закрытую черепно-мозговую травму, геморрагический ушиб головного мозга, ушибленную рану лобной области, разрыв промежности и перелом правой ключицы.
Авария, в результате которой пострадали девять человек, пятеро из которых погибли на месте, включая беременную женщину, произошла на трассе Каракиянского района, в сторону посёлка Жетыбай.
Ещё одна восьмилетняя девочка находится в больнице пока всё ещё в тяжёлом состоянии.
Напомним, полуторагодовалый ребёнок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии с закрытой черепно-мозговой травмой, линейным перелом затылочной кости, а также мозговым кровоизлиянием. Две девочки девяти и 10-ти лет получали лечение в травматологическом отделении.
А восьмилетняя девочки, за жизнь которой продолжают бороться врачи, получила закрытую черепно-мозговую травму, геморрагический ушиб головного мозга, ушибленную рану лобной области, разрыв промежности и перелом правой ключицы.
Авария, в результате которой пострадали девять человек, пятеро из которых погибли на месте, включая беременную женщину, произошла на трассе Каракиянского района, в сторону посёлка Жетыбай.
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