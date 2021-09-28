Хвостохранилище «Кошкар-Ата» с высоты птичьего полета

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Видеоролик Азамат Сарсенбаев опубликовал на своих страницах в социальных сетях сегодня, 28 сентября.
- На этих выходных решил поехать в сторону «Кошкар-Ата» и вплотную приблизился к хвостохранилищу, зрелище, я вам скажу, удручающее, очень жаль, что Мангистауская земля до сих пор зияет от этой раны. За 30 лет независимости мы так и не смогли полностью завершить работы по рекультивации этого места, - написал Азамат Сарсенбаев в посте с видео.
Напомним, завершить рекультивацию «Кошкар-Ата» поручил Президент. Он поручил Правительству и акимату области в трёхлетний срок полностью завершить его рекультивацию и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов.
- На этих выходных решил поехать в сторону «Кошкар-Ата» и вплотную приблизился к хвостохранилищу, зрелище, я вам скажу, удручающее, очень жаль, что Мангистауская земля до сих пор зияет от этой раны. За 30 лет независимости мы так и не смогли полностью завершить работы по рекультивации этого места, - написал Азамат Сарсенбаев в посте с видео.
Напомним, завершить рекультивацию «Кошкар-Ата» поручил Президент. Он поручил Правительству и акимату области в трёхлетний срок полностью завершить его рекультивацию и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов.
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