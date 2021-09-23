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ЛАДА.kz » Власть

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 442

Завершить рекультивацию «Кошкар-Ата» поручил Президент

Глава государства высказался и по поводу местных экологических проблем, сообщается на официальном сайте Президента страны.

Фото с официального сайта Президента страны
В частности, Касым-Жомарт Токаев осветил проблему, связанную с хвостохранилищем «Кошкар-Ата».

Он поручил Правительству и акимату области в трёхлетний срок полностью завершить его рекультивацию и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов.

Полигоны также необходимо привести в порядок в соответствии с нормативными требованиями.



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Комментарии ( 1 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 10:15
на полигон можно завезти машину отходов по договоренности, строительный мусор на газельке можно безнаказанно скинуть за чертой города, сортируют мусор в городе лишь единицы, его тупо не доносят до ящиков
 
 

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