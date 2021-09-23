Завершить рекультивацию «Кошкар-Ата» поручил Президент

Фото с официального сайта Президента страны

В частности, Касым-Жомарт Токаев осветил проблему, связанную с хвостохранилищем «Кошкар-Ата».



Он поручил Правительству и акимату области в трёхлетний срок полностью завершить его рекультивацию и создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов.



Полигоны также необходимо привести в порядок в соответствии с нормативными требованиями.