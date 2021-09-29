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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 530

Вывоз крупногабаритного мусора приостановили в Актау

Компания ТОО «Caspiy Operating» временно приостановила вывоз крупногабаритного мусора в связи с отсутствием дизельного топлива, сообщил её директор Адилет Пиримкулов.

фото пользователя lada.kz
По словам директора ТОО «Caspiy Operating», на заправочных станциях города сегодня, 29 сентября, не купить дизельное топливо.

- Местные власти обращались с письмом в нефтегазовую компанию «Казмунайгаз», но ни на базах, ни на заправках топлива нет. В этой связи вывоз крупногабаритного мусора по городу временно приостановлен, а твёрдые бытовые отходы вывозятся, но с задержками, - сказал Адилет Пиримкулов.


Как говорит директор ТОО «Caspiy Operating», дизельное топливо возможно приобрести у перекупщиков. Цена за литр составляет 300 тенге, и только в малых объёмах и без наличия документации. При этом стоимость дизельного топлива до его отсутствия была 193 тенге.

Напомним, в Актау водители пожаловались на отсутствие дизельного топлива.



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Комментарии ( 2 )

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  • Alik83
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Wins (Посетители) Сегодня, 12:32
На случай чрезвычайных ситуаций, подобно этой.


Данный случай не является ЧС. Вид топлива, на котором работают мусоровозы так же не предусмотрен ни договором ни общими правилами. Компания ОБЯЗАНА закупить в таком случае авто на газу, на батарейках - на чём угодно, иначе будет платить штрафы, а руководство будет отвечать в том числе и по уголовным статьям.

А вообще кроме этой шараги, других нет получается? Где антимонопольный комитет?
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 12:27
У местных органов власти должен быть предусмотрен неснижаемый запас материльно-технических ресурсов первой необходимости (типа, Госрезерв), в том числе и ГСМ. На случай чрезвычайных ситуаций, подобно этой. Необходимо акиматам рассмотреть возможность его использования, с дальнейшем пополнением. Иначе город зарастёт грязью...

Engineer
 
 

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