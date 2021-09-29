Вывоз крупногабаритного мусора приостановили в Актау

- Местные власти обращались с письмом в нефтегазовую компанию «Казмунайгаз», но ни на базах, ни на заправках топлива нет. В этой связи вывоз крупногабаритного мусора по городу временно приостановлен, а твёрдые бытовые отходы вывозятся, но с задержками, - сказал Адилет Пиримкулов.

По словам директора ТОО «Caspiy Operating», на заправочных станциях города сегодня, 29 сентября, не купить дизельное топливо.Как говорит директор ТОО «Caspiy Operating», дизельное топливо возможно приобрести у перекупщиков. Цена за литр составляет 300 тенге, и только в малых объёмах и без наличия документации. При этом стоимость дизельного топлива до его отсутствия была 193 тенге.Напомним, в Актау водители пожаловались на отсутствие дизельного топлива.