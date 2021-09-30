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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 869

Возле нового здания Народного банка в Актау обещают высадить 77 многолетних деревьев

В строительной компании «Модерн Констракшн Групп Казахстан» сообщили, что по окончанию строительства нового здания Народного банка будут высажены декоративные деревья и благоустроен современный сквер с лавочками.

Фото предоставлены в компании «Модерн Констракшн Групп Казахстан»
- Строительство здания Народного Банка продолжается, и уже сделаны первые шаги по благоустройству. Хотелось бы довести до сведения народа Актау, что при окончании строительства будут высажены не просто саженцы, а зрелые многолетние деревья в количестве 77 штук, под тенью которых можно будет отдохнуть уже летом 2022 года. Будет современный сквер со всеми условиями, пергола, скамейки, также с большим количеством декоративных деревьев таких как: кампсис, виноград девичий, альбиция и много других, - сообщили в компании «Модерн Констракшн Групп Казахстан».

Возле нового здания Народного банка в Актау обещают высадить 77 многолетних деревьев


Возле нового здания Народного банка в Актау обещают высадить 77 многолетних деревьев


Также в компании отметили, что на территории здания Народного банка будет установлен автоматический автополив, что немаловажно для зелёной зоны Мангистауского региона.

Возле нового здания Народного банка в Актау обещают высадить 77 многолетних деревьев


- Таким образом, работы по благоустройству и озеленению уже будут начаты через несколько недель, и приятно удивят местное население Мангистауского региона своей красотой и живописностью, - отметили в «Модерн Констракшн Групп Казахстан».

Напомним, зелёные насаждения в сквере между ЗАГСом и областным акиматом, вопреки обещаниям, полностью вырубили.



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Комментарии ( 4 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 19:25
будут высажены не просто саженцы, а зрелые многолетние деревья в количестве 77 штук,

Да да ни больше, ни меньше 77штук! Обещали не трогать сквер и в одночасье всё уничтожили! Сейчас на скорую руку понатыкают, потом скажут, климат плохой не прижились и дальше в бетон всё закатывать!
Может, хватит этой масляной лжи! За словом в карман не лезут на всё- то у них ответ найдётся!
приятно удивят местное население
Удивить они всех собрались ! Да все будут ходить такими удивлёнными, и спрашивать друг у друга: «А не подскажите где тут 77зрелых многолетних деревьев?»
 
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  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:28
обещают высадить 77 многолетних деревьев

Понятно,что комбинация цифр из 2-х семёрок красивая,но уж кто-кто,а БАНК мог бы раскошелиться и на более красивую комбинацию 777 или 7777 (и т.д.) Крахи! fuck
 
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  • 618965450
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:52
Уж не знаю и кто-то в эту сказку ещё верит??? Да там после окончания строительства основного здания останется лишь место для роскошной парковки, которую они в первую очередь возведут, а для ненужной для них натуральной зелени они обойдутся для отвода глаз небольшими кустиками да газонами по бордюрам...вот и всё их благоустройство будет!! beat
 
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  • Ingul
 Пап (Посетители) Сегодня, 17:48
За всё то время, пока там воевали, можно было всем дружно (и банку в том числе) взять и пересадить всю зелень на проблемные места, благо этих мест у на навалом. Но нет же, легче повоевать. По-другому никак.
 
 

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