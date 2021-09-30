Возле нового здания Народного банка в Актау обещают высадить 77 многолетних деревьев

Фото предоставлены в компании «Модерн Констракшн Групп Казахстан»
- Строительство здания Народного Банка продолжается, и уже сделаны первые шаги по благоустройству. Хотелось бы довести до сведения народа Актау, что при окончании строительства будут высажены не просто саженцы, а зрелые многолетние деревья в количестве 77 штук, под тенью которых можно будет отдохнуть уже летом 2022 года. Будет современный сквер со всеми условиями, пергола, скамейки, также с большим количеством декоративных деревьев таких как: кампсис, виноград девичий, альбиция и много других, - сообщили в компании «Модерн Констракшн Групп Казахстан».
Также в компании отметили, что на территории здания Народного банка будет установлен автоматический автополив, что немаловажно для зелёной зоны Мангистауского региона.
- Таким образом, работы по благоустройству и озеленению уже будут начаты через несколько недель, и приятно удивят местное население Мангистауского региона своей красотой и живописностью, - отметили в «Модерн Констракшн Групп Казахстан».
Напомним, зелёные насаждения в сквере между ЗАГСом и областным акиматом, вопреки обещаниям, полностью вырубили.
Также в компании отметили, что на территории здания Народного банка будет установлен автоматический автополив, что немаловажно для зелёной зоны Мангистауского региона.
- Таким образом, работы по благоустройству и озеленению уже будут начаты через несколько недель, и приятно удивят местное население Мангистауского региона своей красотой и живописностью, - отметили в «Модерн Констракшн Групп Казахстан».
Напомним, зелёные насаждения в сквере между ЗАГСом и областным акиматом, вопреки обещаниям, полностью вырубили.