Сквер пошёл под снос на месте строительства здания банка в Актау

- До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью, - с печалью говорит местная жительница Анастасия Климова.

На территории между ЗАГСом и областным акиматом полным ходом идёт строительство здания Народного банка.На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сравняли с землёй.Напомним, в конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом.Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера и записались на встречу к акиму Актау.Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений.Вопрос вырубки деревьев в сквере обсудили руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала Народного банка Рахимжан Сереков.Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать . Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.В конечном итоге активисты, представители Народного банка и местные власти пришли к консенсусу: центральная часть сквера будет сохранена