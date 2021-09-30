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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 2234

Сквер пошёл под снос на месте строительства здания банка в Актау

Зелёные насаждения в сквере между ЗАГСом и областным акиматом, вопреки обещаниям, полностью вырубили. Об этом сообщили жители города.

Фото пользователей lada.kz
На территории между ЗАГСом и областным акиматом полным ходом идёт строительство здания Народного банка.

На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сравняли с землёй.

Сквер пошёл под снос на месте строительства здания банка в Актау


- До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью, - с печалью говорит местная жительница Анастасия Климова.


Напомним, в конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом.

Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера и записались на встречу к акиму Актау.

Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.

Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений.

Вопрос вырубки деревьев в сквере обсудили руководитель НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала Народного банка Рахимжан Сереков.

Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.

В конечном итоге активисты, представители Народного банка и местные власти пришли к консенсусу: центральная часть сквера будет сохранена.



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Комментарии ( 6 )

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  • Adai11
 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:31
Уроды... Другим словом их назвать нельзя.
 
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 Toryn (Посетители) Сегодня, 12:53
Люди молодцы, старались отстоять свои права на какой то хоть воздух.... Как всегда - задобрили обещаниями - а потом просто сровняли с землей... а скоро и в асфальт... тьфу на вас... просто уже слов нет... одни маты....
 
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 Wins (Посетители) Сегодня, 12:52
Получается банк то "Антинародный" lol

Как, впрочем и любой банк.
 
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  • watlow
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 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 12:34
Люди!!! Смиритесь! Народ не может ни на что повлиять! Есть такое "наблюдение":"Если бы от мнения народа что-то зависело - ему бы не дали голосовать." И это относится не только к Казахстану, а почти ко всем странам.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:00
Молодца руководство в лице народного банка...ну зачем им живая зелень...когда у них в карманах"зелени" по дороже будет.
 
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  • GuF
  • yuriy.v
 Пап (Посетители) Сегодня, 11:55
Глава банка: –хахахахаха..
 
 

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