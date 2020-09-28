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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 657

Уж строить невтерпёж! Народный банк пообещал где-то посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного

В Мангистауском филиале Народного банка рассказали, что имеют все необходимые документы на строительство нового здания, и предусмотрен проект пересадки деревьев на близлежащие свободные участки парка.

Фото из архива lada.kz
По данным пресс-службы банка, разработан проект, согласно которому предусмотрена пересадка имеющихся деревьев в другие места.

- Действительно, на указанном в публикации участке, в соответствии с действующим законодательством РК и соответствующими нормативными процедурами, предполагается строительство офисного здания АО «Народный Банк Казахстана». В настоящий момент Банк располагает необходимыми разрешительными документами от местных исполнительных органов и эскизным проектом. В то же время хотим отметить, что банк - это социально и экологически ответственный финансовый институт, который заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду и улучшения качества жизни населения регионов, в котором он работает. Поэтому разработан проект, направленный на дальнейшее улучшение имеющейся инфраструктуры парка, которым предполагается щадящая пересадка деревьев на близлежащие свободные участки парка, а вместо старых и усыхающих деревьев будут высажены саженцы новых деревьев в соотношении 10 новых деревьев вместо одного старого. Тем самым зеленый фонд парка будет существенно пополнен, что положительно скажется на экологии нашего города, - сообщили в пресс-службе Halyk Bank.

Напомним, жители Актау возмутились строительством нового здания банка, в результате которого планировалась вырубка деревьев. Инициативная группа планировала организовать пикет в защиту зеленых насаждений.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • leo529
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  • ssnaktau
  • rastolkuy
  • Coffee
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 16:49
Плохо что Казахстан так густо населен что клочка земли не найдешь!!!А если серьезно то до Акщукура земли -строй хоть 100 банков! Нет надо в центр лезть! Деревья -чепуха вырубим! Никто пересаживать не будет! Тем более сейчас! Пообещать не значить женится!!!
 
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 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 16:27
Ворон ворону глаз не выклюет! Пофик мнение горожан! Прям супер правовое государство! С таким подходом к мнению народа...скоро будем в 30-ке самых развитых стран! Демократия у нас работает только на власть предержащих!
 
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 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 15:21
Потом понатыкают сухих веников и скажут Аклиматизация однако ....
 
 

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