Уж строить невтерпёж! Народный банк пообещал где-то посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного

Фото из архива lada.kz
По данным пресс-службы банка, разработан проект, согласно которому предусмотрена пересадка имеющихся деревьев в другие места.
- Действительно, на указанном в публикации участке, в соответствии с действующим законодательством РК и соответствующими нормативными процедурами, предполагается строительство офисного здания АО «Народный Банк Казахстана». В настоящий момент Банк располагает необходимыми разрешительными документами от местных исполнительных органов и эскизным проектом. В то же время хотим отметить, что банк - это социально и экологически ответственный финансовый институт, который заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду и улучшения качества жизни населения регионов, в котором он работает. Поэтому разработан проект, направленный на дальнейшее улучшение имеющейся инфраструктуры парка, которым предполагается щадящая пересадка деревьев на близлежащие свободные участки парка, а вместо старых и усыхающих деревьев будут высажены саженцы новых деревьев в соотношении 10 новых деревьев вместо одного старого. Тем самым зеленый фонд парка будет существенно пополнен, что положительно скажется на экологии нашего города, - сообщили в пресс-службе Halyk Bank.
Напомним, жители Актау возмутились строительством нового здания банка, в результате которого планировалась вырубка деревьев. Инициативная группа планировала организовать пикет в защиту зеленых насаждений.
- Действительно, на указанном в публикации участке, в соответствии с действующим законодательством РК и соответствующими нормативными процедурами, предполагается строительство офисного здания АО «Народный Банк Казахстана». В настоящий момент Банк располагает необходимыми разрешительными документами от местных исполнительных органов и эскизным проектом. В то же время хотим отметить, что банк - это социально и экологически ответственный финансовый институт, который заинтересован в снижении воздействия на окружающую среду и улучшения качества жизни населения регионов, в котором он работает. Поэтому разработан проект, направленный на дальнейшее улучшение имеющейся инфраструктуры парка, которым предполагается щадящая пересадка деревьев на близлежащие свободные участки парка, а вместо старых и усыхающих деревьев будут высажены саженцы новых деревьев в соотношении 10 новых деревьев вместо одного старого. Тем самым зеленый фонд парка будет существенно пополнен, что положительно скажется на экологии нашего города, - сообщили в пресс-службе Halyk Bank.
Напомним, жители Актау возмутились строительством нового здания банка, в результате которого планировалась вырубка деревьев. Инициативная группа планировала организовать пикет в защиту зеленых насаждений.