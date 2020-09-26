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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:47

Просмотров: 1381

Активисты намерены организовать пикет в защиту сквера в Актау

Инициативная группа 14 микрорайона записалась на встречу к акиму Актау.

Кадр видео
Активисты намерены отстоять сквер между ЗАГСом и областным акиматом.

В эту пятницу, 25 сентября, они обратились в городской акимат, чтобы записаться на встречу к акиму Актау в срочном порядке.

Депутат городского маслихата Бакыт Шапкан при разговоре с активистами сказал, что взял копии документов у руководства банка, но там он не увидел разрешение на вырубку сквера.

Сегодня, 26 сентября, в Telegram-канале инициативной группе поступил ответ от акимата, что разрешение на вырубку деревьев у дирекции банка имеется, также как и план компенсационной посадки.

- Это из ряда вон выходящий случай. Если нам утверждают, что есть разрешение, то пусть обнародуют эти документы. В том случае, если нас проигнорируют и не примут, мы намерены организовать пикет. Это народный сквер и мы все сообща должны встать на его защиту, - возмущается один из членов инициативной группы Марина Утешева.


Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. На этой территории, по их словам, собираются строить здание Народного банка, и будут уничтожать зеленые насаждения.




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Комментарии ( 5 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 20:17
Цитата: Ну Ну
Вообще страх потеряли, ни стыда ни совести, когда уж нажрутся, каждое деревце на вес золото


Да не боятся они нас и даже не опасаются.
Правят бал теперь сволочи для которых нажива мать родная,а страна и народ,обуза и проблема.
Очень надеюсь,что доживу до того времени когда увижу их повешенными на столбах по проспекту их вдохновителя и воздыхателя. Бедная,бедная моя страна и сколько же она будет терпеть этих сволочей.
Народ проникнитесь к моему посту и поймите грабят и унижают нас они красивые на фотографиях во всех их офисах. В депутатах мои знакомые с 8 классами образования потому,что научились воровать. Посмотрите кто рулит и управляет,проснитесь наконец люди страной управляют Бердики.
 
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  • Ну Ну
 Лана (Посетители) Сегодня, 19:08
Лада продолжает следить за развитием событий. Почему только следить? Вы же "четвертая власть". Сделайте официальный запрос в Прокуратуру, и желательно в Генеральную: на сколько законно менять генеральный план застройки города, который составляется на десятки лет?.. В нормальных городах никто не может его поменять..Если на этом месте сквер с большими деревьями, значит здесь ничего не планировали строить, а сейчас просто взяли и все порешали с временными князьями.. До каких пор временщики будут портить город...Только сегодня смотрела передачу: за рубежом ты даже дверь частного дома покрасить в цвет ,который тебе нравится, без согласования с архитектурным бюро, не имеешь права. Потому, что, все должно сочетаться по цвету и стилю и за этим очень строго следят... А у нас последнее время просто ужас какой то.. От старого города ничего не осталось. Кругом бетонные коробки, которые строят как хотят, без учета, что рядом построено, как это все будет смотреться...Выкупили каждый клачек.. Ни деревьев, ни клумб скоро вообще не останется...
 
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  • Ну Ну
 ABCD (Посетители) Сегодня, 18:43
А пусть построят напротив акимата в их сквере,посмотрим на реакцию акимата! А вообще в 35 мкрн и далее очень много пустого места,и деревьев нет ,там и стройте!
 
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  • ЁмоЁ
  • mer
  • ABCD
  • илидия
  • Ну Ну
  • Куато
 ssnaktau (Посетители) Сегодня, 18:31
Вот мне не понятно...чиновники существуют, имею ввиду зарплата, на налоги которые платит народ...так почему же мнение народа игнорируется...почему какой то чиновник наверняка за "конвертик" считает ,что он вправе распоряжаться по своему усмотрению землей в общественном месте, а парк, сквер- это общественное место?
кто дал разрешение на уничтожение зеленых насаждений? Это же ущерб государству в крупном размере. Сколько государственных денег было потрачено что бы вырастить эти деревья.
Прокуратура почему молчит?
Где антикоррупционная служба ,которая постоянно обращается к народу за помощью? Вот вам явно коррупционная составляющая присутствует..проверяйте.
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:06
Вообще страх потеряли, ни стыда ни совести, когда уж нажрутся, каждое деревце на вес золото, а они уничтожают. Где этот Осин, что его то не слышно, оглох онемел, или кишка тонка
 
 

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