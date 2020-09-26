Активисты намерены организовать пикет в защиту сквера в Актау

- Это из ряда вон выходящий случай. Если нам утверждают, что есть разрешение, то пусть обнародуют эти документы. В том случае, если нас проигнорируют и не примут, мы намерены организовать пикет. Это народный сквер и мы все сообща должны встать на его защиту, - возмущается один из членов инициативной группы Марина Утешева.

Активисты намерены отстоять сквер между ЗАГСом и областным акиматом.В эту пятницу, 25 сентября, они обратились в городской акимат, чтобы записаться на встречу к акиму Актау в срочном порядке.Депутат городского маслихата Бакыт Шапкан при разговоре с активистами сказал, что взял копии документов у руководства банка, но там он не увидел разрешение на вырубку сквера.Сегодня, 26 сентября, в Telegram-канале инициативной группе поступил ответ от акимата, что разрешение на вырубку деревьев у дирекции банка имеется, также как и план компенсационной посадки.Lada.kz продолжает следить за развитием событий.Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. На этой территории, по их словам, собираются строить здание Народного банка, и будут уничтожать зеленые насаждения.