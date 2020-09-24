Плевать на мнение народа! Новое здание банка будут строить на месте сквера вопреки протестам жителей Актау

- Весь парк идет под снос. Здесь же и молодые деревья. Прежде чем это все уничтожать, высадили бы хоть одно деревце. Ведь сколько лет они росли, цвели, давали плоды. Где они взяли разрешение - это очень интересный вопрос. Один аким высушил город, другой начал свою деятельность с вырубки аллеи, - негодует один из членов инициативной группы Марина Утешева.

Активисты обратилась в городской акимат, где им сообщили, что разрешение на строительство уже имеется, а деревья с данного участка будут пересаживать.Инициативная группа жителей также обратилась к депутату городского маслихата и директору государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» в одном лице Бакыту Шапкану. Он сообщил, что встретился с представителями Народного банка и они предоставили разрешительные документы и эскизный проект.В политической партии «Нур-Отан» активистам никак не прокомментировали строительство здания банка.