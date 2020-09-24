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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:52

Просмотров: 2730

Плевать на мнение народа! Новое здание банка будут строить на месте сквера вопреки протестам жителей Актау

Инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. На этой территории, по их словам, собираются строить здание Народного банка, и будут уничтожать зеленые насаждения.

Кадр видео
Активисты обратилась в городской акимат, где им сообщили, что разрешение на строительство уже имеется, а деревья с данного участка будут пересаживать.

Инициативная группа жителей также обратилась к депутату городского маслихата и директору государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» в одном лице Бакыту Шапкану. Он сообщил, что встретился с представителями Народного банка и они предоставили разрешительные документы и эскизный проект.

В политической партии «Нур-Отан» активистам никак не прокомментировали строительство здания банка.

- Весь парк идет под снос. Здесь же и молодые деревья. Прежде чем это все уничтожать, высадили бы хоть одно деревце. Ведь сколько лет они росли, цвели, давали плоды. Где они взяли разрешение - это очень интересный вопрос. Один аким высушил город, другой начал свою деятельность с вырубки аллеи, - негодует один из членов инициативной группы Марина Утешева.





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Комментарии ( 5 )

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zhaketay (Посетители) Сегодня, 17:12
Написал министру экологии, надеюсь, отреагируют!
 
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  • bekenova
 Coffee (Посетители) Сегодня, 16:48
Так вы посмотрите на видео, там же в этом году только трубы для полива провели.

Опять обострение идиотизма: строим-ломаем

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-2
  • FL
  • Галина63
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:47
Все равно засохнут.

i
 
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  • vaterloo
  • Галина63
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:40
нет слов. полное опустошение.
 
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  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:17
Народный банк уже давным давно антинародный!!!
Пора сменить название!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:11
Не пойму,чем не устраивало здание бывшего БТА банка стоявшего на этом месте? Сменить название банка не судьба? Ах да,с этого же не урвёшь много...
 
 

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