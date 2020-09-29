Жители Актау намерены написать петицию в защиту зелёных насаждений в сквере 14 микрорайона

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Сегодня, 29 сентября, состоялась встреча инициативной группы 14 микрорайона с представителями Народного банка. Во время встречи представители Народного банка заявили активистам, что земля, на которой расположен сквер, с 2013 года принадлежит банку. И поэтому на участке они намерены построить парковку, которая, по их словам, необходима пенсионерам. Для этого придётся вырубить деревья в сквере, но взамен банкиры пообещали высадить новые, не уточнив, где именно.
Активисты с таким решением не согласились и заявили, что намерены написать петицию в защиту зелёных насаждений.
- Мы будем писать заявление в прокуратуру и антикоррупционный комитет. Если эта территория их, как они нас заверяют, то почему все эти годы деревья поливались за счёт бюджета, за счёт народных денег, здесь были установлены пластиковые трубы для полива. В сквере все деревья очень зелёные, нет сухостоя. Это кощунство вырубать зелёные насаждения, которых и так не хватает в городе. Будем собирать подписи под петицией и отправлять её в администрацию президента. Будем требовать от властей выделить другой участок земли для строительства здания Народного банка, - заявила один из членов инициативной группы Марина Утешева.
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. На этой территории, по их словам, собираются строить здание Народного банка, и будут уничтожать зелёные насаждения.
Активисты с таким решением не согласились и заявили, что намерены написать петицию в защиту зелёных насаждений.
- Мы будем писать заявление в прокуратуру и антикоррупционный комитет. Если эта территория их, как они нас заверяют, то почему все эти годы деревья поливались за счёт бюджета, за счёт народных денег, здесь были установлены пластиковые трубы для полива. В сквере все деревья очень зелёные, нет сухостоя. Это кощунство вырубать зелёные насаждения, которых и так не хватает в городе. Будем собирать подписи под петицией и отправлять её в администрацию президента. Будем требовать от властей выделить другой участок земли для строительства здания Народного банка, - заявила один из членов инициативной группы Марина Утешева.
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. На этой территории, по их словам, собираются строить здание Народного банка, и будут уничтожать зелёные насаждения.