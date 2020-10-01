«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.82 KZT
  • €1 = 505.57 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 763

Эколог встретился с дирекцией банка по вопросу вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона Актау

Вопрос вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона обсудили руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала Народного банка Рахимжан Сереков.

Плодовые деревья на огражденной территории
Как отметил Кирилл Осин, стороны пришли к соглашению.

- Количество деревьев, попадающие под снос, меньше чем заявлено в начале, не 34. Банк максимально будет стремиться сохранить зелёные насаждения. Их намерены пересадить с привлечением специалистов в сфере озеленения. Все плодовые деревья в сквере остаются и не будут вырублены или пересажены. Несмотря на то, что будет вырублено меньше деревьев, банк берет на себя обязательства в рамках компенсационной посадки высадить 340 новых деревьев. Согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, правилам о защите зеленых насаждений, дирекция банка обязалась в течение двух лет после посадки новых насаждений производить уход, полив и восстановление не прижившихся деревьев, - поделился Кирилл Осин.


Эколог встретился с дирекцией банка по вопросу вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона Актау


Местом компенсационной посадки Кирилл Осин предложил сделать городской парк «Акбота».

Инициативная группа 14 микрорайона при этом не согласилась с позицией эколога.

Эколог встретился с дирекцией банка по вопросу вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона Актау


- Кирилл Осин может и пришел к договоренности, а народ - нет. Народ, по-прежнему, возмущен. Мы против вырубки этого сквера, потому что именно на месте плодовых деревьев будут парковка и банк. В корне не исполняется послание президента, в котором сказано, что нужно бороться за каждое дерево, - негодует инициативная группа.


Инициативная группа активно собирает подписи под петицией в защиту зелёных насаждений.
В настоящее время собралось уже несколько сотен подписей от неравнодушных горожан.

Подписать петицию можно, прислав свои ФИО и номер телефона на whatsapp: 8 (701) 8460484.

Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями Народного банка.

Фото автора



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:59
Кирил Лосин ты чё, дело не только в деревьях, а также в загруженности данного места. Пускай строят в сторону баз отдыха и там всю инфаструктуру,
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 18:42
Проявился местный щипач под Швейцарской крышей. lol Вот теперь сквер точно вырубят под корень,потому как там где Эко проявилось,там остаётся выжженая земля.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добрыня (Посетители) Сегодня, 18:38
Если мне не изменяет память, то Эко Мангистау финансируется фондом Peace Nexus,Фонд PeaceNexus – это швейцарская. И как бы! Западное влияние это очередной ,,минус" для экологии Казахстана. Вот лучше Осин и другие лица укажут своими пухлыми пальчика которые тяжелее бумажного листа формата А4 ничего не поднимали на пустырь ст. Меловая напротив 6 мкр, пусть строятся, пусть засажеваю сквер с фонтаном. Это будет лайк. Пусть что то сделают для народа, а не для себя.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • vaterloo
  • Добрыня
 Коммунист. (Посетители) Сегодня, 17:52
Цитата: Dimko
Лол! Осину уже перевели то что нужно на карту...это Казахстан, детка.. angry

ВСЁ!, купили, или ВСЁ!, продали... money

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Коммунист.
  • vaterloo
  • Добрыня
 Dimko (Посетители) Сегодня, 17:31
Лол! Осину уже перевели то что нужно на карту...это Казахстан, детка.. angry
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика