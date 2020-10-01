Эколог встретился с дирекцией банка по вопросу вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона Актау

- Количество деревьев, попадающие под снос, меньше чем заявлено в начале, не 34. Банк максимально будет стремиться сохранить зелёные насаждения. Их намерены пересадить с привлечением специалистов в сфере озеленения. Все плодовые деревья в сквере остаются и не будут вырублены или пересажены. Несмотря на то, что будет вырублено меньше деревьев, банк берет на себя обязательства в рамках компенсационной посадки высадить 340 новых деревьев. Согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, правилам о защите зеленых насаждений, дирекция банка обязалась в течение двух лет после посадки новых насаждений производить уход, полив и восстановление не прижившихся деревьев, - поделился Кирилл Осин.

- Кирилл Осин может и пришел к договоренности, а народ - нет. Народ, по-прежнему, возмущен. Мы против вырубки этого сквера, потому что именно на месте плодовых деревьев будут парковка и банк. В корне не исполняется послание президента, в котором сказано, что нужно бороться за каждое дерево, - негодует инициативная группа.