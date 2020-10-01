Эколог встретился с дирекцией банка по вопросу вырубки деревьев в сквере 14 микрорайона Актау

Плодовые деревья на огражденной территории
Как отметил Кирилл Осин, стороны пришли к соглашению.
Местом компенсационной посадки Кирилл Осин предложил сделать городской парк «Акбота».
Инициативная группа 14 микрорайона при этом не согласилась с позицией эколога.
Инициативная группа активно собирает подписи под петицией в защиту зелёных насаждений.
В настоящее время собралось уже несколько сотен подписей от неравнодушных горожан.
Подписать петицию можно, прислав свои ФИО и номер телефона на whatsapp: 8 (701) 8460484.
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями Народного банка.
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- Количество деревьев, попадающие под снос, меньше чем заявлено в начале, не 34. Банк максимально будет стремиться сохранить зелёные насаждения. Их намерены пересадить с привлечением специалистов в сфере озеленения. Все плодовые деревья в сквере остаются и не будут вырублены или пересажены. Несмотря на то, что будет вырублено меньше деревьев, банк берет на себя обязательства в рамках компенсационной посадки высадить 340 новых деревьев. Согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, правилам о защите зеленых насаждений, дирекция банка обязалась в течение двух лет после посадки новых насаждений производить уход, полив и восстановление не прижившихся деревьев, - поделился Кирилл Осин.
Местом компенсационной посадки Кирилл Осин предложил сделать городской парк «Акбота».
Инициативная группа 14 микрорайона при этом не согласилась с позицией эколога.
- Кирилл Осин может и пришел к договоренности, а народ - нет. Народ, по-прежнему, возмущен. Мы против вырубки этого сквера, потому что именно на месте плодовых деревьев будут парковка и банк. В корне не исполняется послание президента, в котором сказано, что нужно бороться за каждое дерево, - негодует инициативная группа.
Инициативная группа активно собирает подписи под петицией в защиту зелёных насаждений.
В настоящее время собралось уже несколько сотен подписей от неравнодушных горожан.
Подписать петицию можно, прислав свои ФИО и номер телефона на whatsapp: 8 (701) 8460484.
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями Народного банка.
Фото автора