Коронавирус выявлен у 19 жителей Мангистау за сутки

Фото из открытых источников

Максимальное количество заболевших COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Алматы. Минимум зафиксирован в Мангистау – 19 человек. За прошедшие сутки в Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.