Коронавирус выявлен у 19 жителей Мангистау за сутки

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Максимальное количество заболевших COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Алматы. Минимум зафиксирован в Мангистау – 19 человек. За прошедшие сутки в Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
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