Заместитель акима Актау покинул свою должность

Фото из архива Lada.kz

Уже экс-заместитель акима Актау курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства. По данным источника, место заместителя он освободил вчера, 30 сентября.



Это не первый опыт работы на госслужбе. Ранее Серик Гусман руководил ГКП «Каспий жилу су арнасы» (КЖСА).



Временно исполнять обязанности заместителя акима города по вопросам ЖКХ будет Ербол Избергенов - заместитель акима, курирующий вопросы архитектуры, строительства и транспорта. Так же он курирует все вопросы в акимате села Умирзак.