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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 2926

Заместитель акима Актау покинул свою должность

Анонимный источник сообщил, что Серик Гусман больше не занимает должность заместителя акима Актау.

Фото из архива Lada.kz
Уже экс-заместитель акима Актау курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства. По данным источника, место заместителя он освободил вчера, 30 сентября.

Это не первый опыт работы на госслужбе. Ранее Серик Гусман руководил ГКП «Каспий жилу су арнасы» (КЖСА).

Временно исполнять обязанности заместителя акима города по вопросам ЖКХ будет Ербол Избергенов - заместитель акима, курирующий вопросы архитектуры, строительства и транспорта. Так же он курирует все вопросы в акимате села Умирзак.



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Комментарии ( 6 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 13:14
Главное красиво позировать на этих должностях,ю. Что справился, что не справился со своими обязанностями не волнует никого. Зарплата всеравно капает.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 12:47
Да давно уже пора.Что же в кресле Вы сидите? Не стесняйтесь ,уходите!
 
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Wins (Посетители) Сегодня, 12:14
Новость, скорее, положительная. Но они же могут Изгалиева позвать обратно! lol

Не дай бог, конечно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Феникс
 Око (Посетители) Сегодня, 11:39
А чё так можно было? Наворотил и слился.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЁмоЁ
  • Око
  • elek
  • Феникс
  • Maximus
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:21
Ой всё!
Сами разбирайтесь со своим отоплением, водой, ОСИ.
rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Феникс
 elek (Посетители) Сегодня, 10:55
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