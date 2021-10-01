Предприниматель из Бейнеу на велосипеде доехал до Нур-Султана

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

Свою поездку бейнеуский предприниматель посвятил юбилею Независимости Республики. По словам мужчины, на велосипеде он проехал 1750 километров.



- Главная цель моего велопутешествия - развитие внутреннего туризма. В пути я проехал по маршруту «Бейнеу-Шалкар-Торгай-Нур-Султан». Каждый регион встречал меня по-особому. Каждое место имеет свою специфику. Мне всё очень понравилось. Я призываю молодёжь с пользой проводить свободное время и заниматься спортом, - сказал Раббим Борашев.



Теперь Раббим Борашев планирует путешествие на восток страны. Также он намерен написать книгу о велопробеге. Заместитель акима Бейнеуского района Рахымжан Шалабаев подарил путешественнику спортивную одежду с надписью «Первый велогонщик» и новый велосипед.