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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 235

Предприниматель из Бейнеу на велосипеде доехал до Нур-Султана

Индивидуальный предприниматель Раббим Борашев завершил своё велопутешествие по маршруту «Бейнеу-Шалкар-Торгай-Нур-Султан». Об этом сообщает пресс-служба акимата Бейнеуского района.

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района
Свою поездку бейнеуский предприниматель посвятил юбилею Независимости Республики. По словам мужчины, на велосипеде он проехал 1750 километров.

- Главная цель моего велопутешествия - развитие внутреннего туризма. В пути я проехал по маршруту «Бейнеу-Шалкар-Торгай-Нур-Султан». Каждый регион встречал меня по-особому. Каждое место имеет свою специфику. Мне всё очень понравилось. Я призываю молодёжь с пользой проводить свободное время и заниматься спортом, - сказал Раббим Борашев.

Теперь Раббим Борашев планирует путешествие на восток страны. Также он намерен написать книгу о велопробеге. Заместитель акима Бейнеуского района Рахымжан Шалабаев подарил путешественнику спортивную одежду с надписью «Первый велогонщик» и новый велосипед.



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