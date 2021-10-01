Ученики НИШ в Актау необычно поздравили учителей с профессиональным праздником

Подготовка ролика заняла три недели.- Хочется отметить работу аранжировщика и всех ребят, задействованных в работе над видео. Безупречно отработал оператор. Изначально думали, что съёмки пройдут на набережной в 14 микрорайоне, но после решили, что на скалах в 4А микрорайоне видео получится эффектнее. Отмечу, что в школе нет студии, но нам удалось смонтировать видео, используя технику учебного учреждения. Этими кадрами мы хотели бы поздравить всех педагогов нашей области, да и страны в целом за те знания, любовь и их душу, которую они вкладывают в своих учеников. Спасибо вам, наши дорогие педагоги, – рассказали в НИШ.