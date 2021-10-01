«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Октября
+13...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.94 KZT
  • €1 = 493.2 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 256

Ученики НИШ в Актау необычно поздравили учителей с профессиональным праздником

Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы Актау записали видеоролик и посвятили его учителям Мангистау. Об этом сообщили в учебном заведении.

Скрин видео
Подготовка ролика заняла три недели.

- Хочется отметить работу аранжировщика и всех ребят, задействованных в работе над видео. Безупречно отработал оператор. Изначально думали, что съёмки пройдут на набережной в 14 микрорайоне, но после решили, что на скалах в 4А микрорайоне видео получится эффектнее. Отмечу, что в школе нет студии, но нам удалось смонтировать видео, используя технику учебного учреждения. Этими кадрами мы хотели бы поздравить всех педагогов нашей области, да и страны в целом за те знания, любовь и их душу, которую они вкладывают в своих учеников. Спасибо вам, наши дорогие педагоги, – рассказали в НИШ.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика