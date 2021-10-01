В Актау установлены экодатчики для мониторинга качества состава воздуха

Фото из архива Lada.kz
В рамках государственной программы» «Цифровой Казахстан» установлены экологические датчики газоанализатора в количестве восьми единиц, которые осуществляют онлайн-мониторинг показателей качества воздуха Актау.
- С помощью Экостанций можно контролировать показатели состава воздуха PM-2.5 и PM-10. Показания указанных датчиков жители города могут отслеживать через мобильное приложение Smart Aktau и airkaz.org, – сообщают организаторы.
- С помощью Экостанций можно контролировать показатели состава воздуха PM-2.5 и PM-10. Показания указанных датчиков жители города могут отслеживать через мобильное приложение Smart Aktau и airkaz.org, – сообщают организаторы.
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