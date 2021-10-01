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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 7

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на трассе Актау-Каламкас

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 1 октября. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Вызов на пульт дежурного полиции поступил около 09:00.



- Авария произошла на 13-м километре трассы Актау-Каламкас. Водитель автотранспорта Hyundai Accent при развороте не уступил дорогу встречной автомашине Ford Escort и совершил столкновение, в результате которого Ford Escort вылетел в кювет. Один из пострадавших из автомашины Hyundai Accent был доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи, он был отпущен домой. На водителя автотранспорта Hyundai Accent составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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