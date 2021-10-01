Построить котельную для теплоснабжения новых микрорайонов планируется в Актау

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В настоящее время разработкой проектно-сметной документации занимается акимат Актау. Заключение госэкспертизы будет готово в декабре этого года.



- В связи с тем, что предприятие не может обеспечить теплом новые микрорайоны: 19а, 20, 20а, 33, 34, 34а и 35, там предложено строительство котельной мощностью до 100 Гкал/ч. В дальнейшем планируется увеличение мощностей до 200 Гкал/ч. Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда тенге, - сказал Бердибек Картбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.