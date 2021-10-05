Жулдыз Тадженова: В Актау в инфекционной больнице моему ребёнку ввели просроченный препарат

Жулдыз Тадженова рассказала, что её двухлетняя дочь первый раз поступила в детскую инфекционную больницу в январе этого года с судорогами и высокой температурой тела.- В январе моей дочери исполнилось семь месяцев, у неё были фибрильные судороги (которые возникают при высокой температуре. Тогда мы поступили в детскую инфекционную больницу, из которой нас выписали через пять дней с диагнозом ОРВИ. После того, как нас выписали, мы сходили к частному невропатологу, сделали электрокардиограмму, чтобы исключить неврологию. Тогда всё было в норме. Затем в августе всё снова повторилось: и температура, и судороги. И снова ребёнка выписали, как-будто она здорова. А третий раз то же самое произошло в конце сентября. И мы снова попали в больницу с температурой 37,5 и судорогами. Тогда только мы сдали анализы и выяснилось, что у нас цитомегаловирус положительный, и он может быть опасен для жизни. А всё это время до этого нам даже диагноз не могли поставить. Списывали на простуду, - рассказала Жулдыз Тадженова.По словам женщины, в больнице ей сказали, что препарата для лечения данной инфекции в медучреждении нет, и его необходимо заказывать самостоятельно.- Этот препарат стоит 24 тысячи тенге за одну штуку, а мне надо таких 14 на курс лечения. Мне предложили скинуться с другими родителями и купить, но я нашла эти деньги и приобрела его. Но срок годности одного препарата, если его открываешь - 24 часа. А медсестра вколола нам препарат с уже просроченным сроком годности. У дочки опять поднялась температура, при этом на месте не было врачей. Медсестра просто извинилась и всё. Ну, как так можно, не посмотреть дату, срок годности препарата. Нам сказали, что ничего страшного не будет, но именно после этого препарата поднялась температура. Меня поражает такое отношение к детям: диагноз не могут поставить, купленный на мои средства препарат не могут нормально вколоть, и мы даже не знаем, кто у нас лечащий врач, у кого спрашивать о состоянии ребёнка, хотя мы уже лежим в этой больнице 10-й день. Одним словом, халатное отношение к пациентам, - говорит Жулдыз Тадженова.Ситуацию прокомментировала исполняющая обязанности директора Мангистауской областной детской больницы Гульжан Ермекбаева.- Данная вирусная инфекция лечится «гацикловиром», который родители сами покупают, потому что данный препарат не прошёл через КНФ (Казахстанский национальный лекарственный формуляр). Но ребёнок должен получать это лекарство в течение 14 дней, и уже сегодня она его девятый день получает. Основное лечение - это противовирусная терапия гацикловиром и имуномодулирующая терапия неоцитотектом. Ребёнка ведёт заведующая отделением, состояние у девочки стабильное, основное лечение она получает, - говорит Гульжан Ермекбаева.Судорог во время нахождения в детской инфекционной больнице у ребёнка, по словам и.о. директора больницы, не было.- Судороги у девочки фибрильные, то есть они возникают, когда есть высокая температура. Она лежала у нас в январе, и тогда были судороги. Противосудорожные препараты она не получает, так как у неё, повторюсь, фибрильные судороги. Фибрильные судороги - это защита мозга, у детей до пяти лет это считается нормальным состоянием. Но при высокой температуре родителям желательно знать, что температуру нужно сбивать, чтобы выше 37 градусов она не поднималась. Температуру нужно наблюдать и отпаивать ребёнка жидкостью. В данный момент мама все эти рекомендации соблюдает, поэтому у ребёнка сейчас нет судорог. Но цитомегаловирусная инфекция быстро не лечится, поэтому пока проводится противовирусная терапия, девочка будет продолжать у нас лечение 14 дней. А дальше мы назначим ей пероральную форму, и ребёнок уже дома будет получать препараты, - сказала Гульжан Ермекбаева.Информацию об истёкшем сроке годности лекарства, которое, по словам мамы, вкололи ребёнку, Гульжан Ермекбаева опровергла.- Это лекарство открыли ночью, в два часа. А его срок годности до 24 часов. Это мы проверили, лекарство было с нормальным сроком, - сказала Гульжан Ермекбаева.