Автобусная остановка за 10 миллионов тенге появится в Актау

Эскиз остановки



Автобусная остановка будет возведена в 8 микрорайоне напротив Ботанического сада.- В целях создания комфортного условия для населения в текущем году планируется установить 10 автобусных остановок за счёт предпринимателей. Нами утверждён единый эскизный проект. Размер остановок зависит от возможностей конкретного земельного участка (в некоторых местах возможны ограничения из-за наличия тротуара, пешеходных дорог, парковочных мест и т. д). Ориентировочно строительство автобусной остановки с мобильным павильоном (магазин) стоит свыше 10 миллионов тенге. Наличие туалетов на остановках зависит от наличия близлежащих канализационных сетей, – сообщили в акимате Актау.Корреспондент издания уточнил, будет ли строительство остановки в 1 микрорайоне напротив ДК «Дружба».- Остановка в 1 микрорайоне не планируется в 2021 году, однако по просьбам горожан мы можем включить её в планы 2022 года, – сообщили в акимате Актау.