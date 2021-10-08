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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 763

Автобусная остановка за 10 миллионов тенге появится в Актау

Остановка для пассажирского транспорта появится в 8 микрорайоне Актау. Её возведение уже началось. Об этом сообщили в акимате Актау.

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Автобусная остановка будет возведена в 8 микрорайоне напротив Ботанического сада.

- В целях создания комфортного условия для населения в текущем году планируется установить 10 автобусных остановок за счёт предпринимателей. Нами утверждён единый эскизный проект. Размер остановок зависит от возможностей конкретного земельного участка (в некоторых местах возможны ограничения из-за наличия тротуара, пешеходных дорог, парковочных мест и т. д). Ориентировочно строительство автобусной остановки с мобильным павильоном (магазин) стоит свыше 10 миллионов тенге. Наличие туалетов на остановках зависит от наличия близлежащих канализационных сетей, – сообщили в акимате Актау.

Автобусная остановка за 10 миллионов тенге появится в Актау

Эскиз остановки

Корреспондент издания уточнил, будет ли строительство остановки в 1 микрорайоне напротив ДК «Дружба».

- Остановка в 1 микрорайоне не планируется в 2021 году, однако по просьбам горожан мы можем включить её в планы 2022 года, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:06
Ув. Лада, насчёт 1-го мкрн. - уточните, пожалуйста, что имеется ввиду под "строительством остановки в 1 мкрн. напротив ДК "Дружба"? Это установка павильона и скамеек на существующей с 1960-х годов остановке "Дружба" (со стороны 1 мкрн.) или перенос остановки, на этой же стороне, дальше, к 18-м дому? К слову, против последнего буквально весной была масса негативных высказываний от жителей микрорайона (была заметка на Ладе).
На Дружбе, к слову, и со стороны 3- мкрн. существующую железную конструкцию тоже павильоном не назовёшь...
Также, совсем не оборудована остановка "1 мкрн. 2 дом". Кроме дорожного знака там вообще ничего нет.
 
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  • leo529
  • Empro
 Кари (Посетители) Сегодня, 15:14
Раньше говорили что с туалетом и кондиционером будут, сейчас уже зависит от канализационных сетей blind
 
 

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