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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 394

В Жанаозене в 2023 году обещают построить газоперерабатывающий завод

В Мангистауской области планируют строительство нового газоперерабатывающего завода. Чем он будет отличаться от нынешнего, узнали в телеграм-канале @KazService.

Фото из архива Lada.kz
Как сообщил на заседании правительства Магзум Мирзагалиев, министр энергетики, действующий газоперерабатывающий завод – КазГПЗ - имеет высокий уровень изношенности.

В соответствии с поручением главы государства в Жанаозене планируется строительство современного газоперерабатывающего завода.

- Данный завод будет спроектирован согласно мировым стандартам с производительностью переработки сырого газа в объёме 900 млн м3/год. В этой связи, компании «КазМунайГаз» необходимо ускорить работу по реализации данного проекта, - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

Telegram-канал @KazService, сравнил характеристики действующего и нового ГПЗ. Согласно их данным, мощность и количество рабочих мест на новом заводе такие же, как и на КазГПЗ.

Сроки строительства - 2022-23 гг. Стоимость проекта – 147 млрд тенге. В настоящее время КМГ разрабатывает ТЭО и ведёт переговоры с потенциальными инвесторами.

Завод будет выпускать товарный газ (759 млн м3/год), сжиженный нефтяной газ (232 тыс. т) и пентан-гексановую фракцию (82 тыс. т).

В 2017 году Карим Нагманов, директор «КазГПЗ», заявлял, что предприятие готово увеличить объём производства газа, но не может из-за нехватки сырья.

- Сказать, что состояние завода упадочное - нельзя, он нормально функционирует, всё оборудование рабочее, в своё время проходит ревизию, в плановом режиме - ремонт. Но требования XXI века - это автоматизация производства. В течение 40 лет не меняли трубопроводы. По электрической части тоже требуется замена. И мы разрабатываем концепцию, хотим определиться, по какому направлению идти: нужна ли модернизация производства или надо строить новый завод, - сказал тогда Карим Нагманов.

А в 2019 году стало известно, что на модернизацию «КазГПЗ» было выделено более 107 млрд тенге. В рамках данной модернизации в 2019 году на ремонт газопроизводящего завода планировалось потратить 2,7 млрд тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 15:23
Снова прожекты? Куриных яиц уже облопались по 700 тенге теперь LPG сделают по 500 тенге
 
 

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