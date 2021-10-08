Спортсменка из Актау получила бронзовую медаль по парапауэрлифтингу

Соревнования по парапауэрлифтингу проходили в Нур-Султане с 3-5 октября. Актау представляли восемь спортсменок.- Призовое место удалось получить лишь Гаухар Умирзаковой. Она стала третьей среди девушек. Гаухар работает в ГУ «Правительство для граждан» Актау. В данный вид спорта пришла четыре месяца назад, и теперь она получила путевку на республиканские соревнования и завоевала звание кандидата в мастера спорта, - сообщили в ГУ «Правительство для граждан».