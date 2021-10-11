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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:29

Просмотров: 1701

Специалисты проверили место вырубки деревьев в 12 микрорайоне Актау и ничего не нашли

По указанному в жалобе адресу проверяющими не обнаружены факты, подтверждающие уничтожение деревьев и кустов. Об этом сообщили в акимате Актау.

Кадр видео
По факту уничтожения зелёных насаждений, снятых на видео жителем города, сотрудниками коммунальных служб был произведен осмотр места.

- По факту уничтожения зеленых насаждений, снятых на видео жителем города 9 октября 2021 года по адресу 12 микрорайон, здание «Меридиан», сообщаем следующие: произвели визуальный осмотр места, снятого на видео. По данному адресу отсутствуют зеленые насаждения. Факт, снятый на видео, не подтвердился, - сообщили в ГКП «Акбота».

Напомним, водитель спецтехники ковшом уничтожил несколько зелёных насаждений в 12 микрорайоне.



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Комментарии ( 7 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:17
По данному адресу отсутствуют зеленые насаждения. Факт, снятый на видео, не подтвердился

Вверх лжи и лицемерия - на видео плохо было видно? Ослепли? Да лучше бы так и случилось.
 
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  • malovdmitriy
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 16:42
Хорошо хоть место найти смогли)))))
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:26
А хотя бы следы шин экскаватора нашли? Или их тоже веником замели? )))
 
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  • Кинст
  • malovdmitriy
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 Empro (Посетители) Сегодня, 15:19
Обнаружилли, что отсутствуют.
Логично, а были ли они там? Или убрали, или были дикие кусты.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:17
У них же вроде на каждое дерево паспорт есть, как они утверждали в нём наверняка место произростания написано. Нет тела, нет дела. Деревьев не нашли, зато бабосиков нашли наверное. Всё во лжи погрязло!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:01
Специалисты общества слепых!
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:42
По данному адресу отсутствуют зеленые насаждения.

Естественно! Их же уничтожили! Ответ ГКП «Акбота» можно номинировать на Нобелевскую премию lol lol lol
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 14:38
lol не нашли даже деревьев)))

всё вижу
 
 

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