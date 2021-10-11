Специалисты проверили место вырубки деревьев в 12 микрорайоне Актау и ничего не нашли

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По факту уничтожения зелёных насаждений, снятых на видео жителем города, сотрудниками коммунальных служб был произведен осмотр места.
- По факту уничтожения зеленых насаждений, снятых на видео жителем города 9 октября 2021 года по адресу 12 микрорайон, здание «Меридиан», сообщаем следующие: произвели визуальный осмотр места, снятого на видео. По данному адресу отсутствуют зеленые насаждения. Факт, снятый на видео, не подтвердился, - сообщили в ГКП «Акбота».
Напомним, водитель спецтехники ковшом уничтожил несколько зелёных насаждений в 12 микрорайоне.
- По факту уничтожения зеленых насаждений, снятых на видео жителем города 9 октября 2021 года по адресу 12 микрорайон, здание «Меридиан», сообщаем следующие: произвели визуальный осмотр места, снятого на видео. По данному адресу отсутствуют зеленые насаждения. Факт, снятый на видео, не подтвердился, - сообщили в ГКП «Акбота».
Напомним, водитель спецтехники ковшом уничтожил несколько зелёных насаждений в 12 микрорайоне.