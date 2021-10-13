Для расчистки железных дорог от песка не хватает рабочих в Мангистау

- Если неделю будет тихо, то две недели обязательно песок. Работа дорожных мастеров вообще незаметна: сегодня почистили дорогу, а завтра она снова будет засыпана. Рабочим приходилось дежурить и по ночам. Погода переменчивая. Сегодня мы все пришли помочь, - сказал председатель профсоюза Мустафа Кожбанов.

- Протяжённость железной дороги в нашем районе 575 километров. У нас 230 дорожников. Из-за программы оптимизации мы не можем нанимать других сотрудников. В мае руководство направило на работу на полгода 35 человек, теперь их отъезд неизбежен, а впереди зима. Потребность в большом количестве работников может возрасти. Так как действует мораторий на набор рабочих, просим продлить срок работы готовящихся к отправке людей. Изначально мы пробовали задействовать снегоуборочную технику для уборки песка, но польза перевесила вред. Песок попал в подшипники, и машина вышла из строя. Не остаётся другого выбора, как расчищать участки вручную, - рассказал руководитель дистанции Берикбай Айтманов.

- С начала борьбы с песком нам пришлось в несколько раз снизить скорость поездов. Лопата также непродуктивна, как рыть колодец иглой. Мы надеемся, что руководство нас снова поддержит и пришлёт временных работников, - сказал Берикбай Айтманов.