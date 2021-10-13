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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 1060

Для расчистки железных дорог от песка не хватает рабочих в Мангистау

В результате засухи в этом году в регионе не выросла трава, и железнодорожное полотно в Бейнеу засыпало песком. Для борьбы со сложившейся ситуацией требуется дополнительная рабочая сила, передаёт «Железнодорожник Казахстана».

Фото предоставили в «Железнодорожнике Казахстана»
Для обеспечения безопасности движения на железной дороге в расчистке песка задействованы как штатные сотрудники, так и руководящий состав.

- Если неделю будет тихо, то две недели обязательно песок. Работа дорожных мастеров вообще незаметна: сегодня почистили дорогу, а завтра она снова будет засыпана. Рабочим приходилось дежурить и по ночам. Погода переменчивая. Сегодня мы все пришли помочь, - сказал председатель профсоюза Мустафа Кожбанов.


Начальник технического отдела Гульжан Сариева пришла на помощь коллегам в связи с нехваткой рабочих рук. Она также расчищает песок на отведённых ей участках.

Для расчистки железных дорог от песка не хватает рабочих в Мангистау


- Протяжённость железной дороги в нашем районе 575 километров. У нас 230 дорожников. Из-за программы оптимизации мы не можем нанимать других сотрудников. В мае руководство направило на работу на полгода 35 человек, теперь их отъезд неизбежен, а впереди зима. Потребность в большом количестве работников может возрасти. Так как действует мораторий на набор рабочих, просим продлить срок работы готовящихся к отправке людей. Изначально мы пробовали задействовать снегоуборочную технику для уборки песка, но польза перевесила вред. Песок попал в подшипники, и машина вышла из строя. Не остаётся другого выбора, как расчищать участки вручную, - рассказал руководитель дистанции Берикбай Айтманов.


Для расчистки железных дорог от песка не хватает рабочих в Мангистау


По словам руководителя дистанции, песчаные дюны наблюдаются на пятом, шестом и восьмом километрах в районе Бейнеу и 431-438 километрах на участке Бейнеу-Шалкар.

Рабочие дистанции используют колёса от вагонов, баррикады и противоснеговые заборы как препятствие на песчаных участках, где чаще всего проходят поезда, а их около 30 в сутки.

- С начала борьбы с песком нам пришлось в несколько раз снизить скорость поездов. Лопата также непродуктивна, как рыть колодец иглой. Мы надеемся, что руководство нас снова поддержит и пришлёт временных работников, - сказал Берикбай Айтманов.


Напомним, железнодорожные пути занесло песком из-за пыльной бури в Бейнеуском районе.




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Комментарии ( 6 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:56
Правоохранительным органам надо на местах выявлять те депрессивные элементы, которые от безделья и своей ограниченной тупости портят и вредят городское имущество их всех нахер вывозить на расчистку барханов песка на разъездах ,за то польза хоть какая-то от них будет,а за одно весь аппарат городского и областного акимата туда же.. тоже в своих кабинетах дурью маются....вот пусть хоть физической работой займутся на благо своей родины..патриоты..блин...
 
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  • ЁмоЁ
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:44
Эпоха прогресса обошла Казахстан стороной.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 17:05
Срочно всех с НОД-14 на субботник!

всё вижу
 
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  • Кари
  • Око
  • tolk
  • ЁмоЁ
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:30
Акиматовских туда отправить срочно, и всех ответственных за отсутствие горячей воды и отопления в городе

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • tolk
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:26
Запустите тепловоз-сыпыргыш, это будет казахский ноу-хау.
 
-1
  • kz1990
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  • Ingul
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:22
лопатой махать это не в планшет пальцем тыкать!, а ветра вновь наметут... при уборке снега ведь применяют технику которая сдувает его с путей, под уборку песка разве нельзя что то подобное применить?, на длинных перегонах ведь нужна механизация. Роботозамещение вместо БСЛ.хотя у нас и капельное орошение не могут применить... umnik
 
 

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