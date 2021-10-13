Для расчистки железных дорог от песка не хватает рабочих в Мангистау

Фото предоставили в «Железнодорожнике Казахстана»
Для обеспечения безопасности движения на железной дороге в расчистке песка задействованы как штатные сотрудники, так и руководящий состав.
Начальник технического отдела Гульжан Сариева пришла на помощь коллегам в связи с нехваткой рабочих рук. Она также расчищает песок на отведённых ей участках.
По словам руководителя дистанции, песчаные дюны наблюдаются на пятом, шестом и восьмом километрах в районе Бейнеу и 431-438 километрах на участке Бейнеу-Шалкар.
Рабочие дистанции используют колёса от вагонов, баррикады и противоснеговые заборы как препятствие на песчаных участках, где чаще всего проходят поезда, а их около 30 в сутки.
Напомним, железнодорожные пути занесло песком из-за пыльной бури в Бейнеуском районе.
- Если неделю будет тихо, то две недели обязательно песок. Работа дорожных мастеров вообще незаметна: сегодня почистили дорогу, а завтра она снова будет засыпана. Рабочим приходилось дежурить и по ночам. Погода переменчивая. Сегодня мы все пришли помочь, - сказал председатель профсоюза Мустафа Кожбанов.
Начальник технического отдела Гульжан Сариева пришла на помощь коллегам в связи с нехваткой рабочих рук. Она также расчищает песок на отведённых ей участках.
- Протяжённость железной дороги в нашем районе 575 километров. У нас 230 дорожников. Из-за программы оптимизации мы не можем нанимать других сотрудников. В мае руководство направило на работу на полгода 35 человек, теперь их отъезд неизбежен, а впереди зима. Потребность в большом количестве работников может возрасти. Так как действует мораторий на набор рабочих, просим продлить срок работы готовящихся к отправке людей. Изначально мы пробовали задействовать снегоуборочную технику для уборки песка, но польза перевесила вред. Песок попал в подшипники, и машина вышла из строя. Не остаётся другого выбора, как расчищать участки вручную, - рассказал руководитель дистанции Берикбай Айтманов.
По словам руководителя дистанции, песчаные дюны наблюдаются на пятом, шестом и восьмом километрах в районе Бейнеу и 431-438 километрах на участке Бейнеу-Шалкар.
Рабочие дистанции используют колёса от вагонов, баррикады и противоснеговые заборы как препятствие на песчаных участках, где чаще всего проходят поезда, а их около 30 в сутки.
- С начала борьбы с песком нам пришлось в несколько раз снизить скорость поездов. Лопата также непродуктивна, как рыть колодец иглой. Мы надеемся, что руководство нас снова поддержит и пришлёт временных работников, - сказал Берикбай Айтманов.
Напомним, железнодорожные пути занесло песком из-за пыльной бури в Бейнеуском районе.