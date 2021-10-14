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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 497

Мангистау может стать крупнейшим производителем «зеленого» водорода

Производство «зеленого» водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото из доступных источников
Немецкие инвесторы хотят построить в Мангистау завод по производству зеленого водорода за счет энергии, получаемой от солнца и ветра.

Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании «SVEVIND» Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию.

Деятельность компании «SVEVIND» направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства «зеленого» водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании «Kazakh Invest».

В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до двух миллионов тонн водорода в год.

- Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку, - отметил президент «SVEVIND» Вольфганг Кропп.

Водородная энергетика, как отметил на встрече Алмас Айдаров, является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии.

- В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании «SVEVIND». Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты, - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании «SVEVIND».

В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе «Markbygden 1101».

В июне текущего года компания «SVEVIND» подписала меморандум о взаимопонимании с АО «НК «KAZAKH INVEST». В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию.

«SVEVIND» немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков «Markbygden 1101» в Швеции мощностью более четырех ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 10:24
Цитата: "...масштабного производства «зеленого» водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС"

Вопрос - почему капиталисты, в смысле люди, которые умеют деньги считать, готовы идти на такие затраты по экспорту обратно к себе в Европу, строят это производство у нас, за тысячи километров от себя? Разве не дешевле им будет построить у себя, стобы уменьшить себистоимость, следовательно добавить прибыль?
Видимо, "не дешевле"... ;)
 
 

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