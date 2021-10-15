"Предприятия Мангистау произвели продукции почти на два триллиона тенге"

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По данным Венеры Мустапаевой, в регионе наблюдается рост производства.



- В соответствии с промышленной структурой региона 87,8% приходится на горнодобывающую промышленность, 6,7% - на обрабатывающую промышленность, 4,8% - на электроснабжение, подачу газа, пара, кондиционирование и 0,7% - на водоснабжение. С начала года в области реальный показатель инвестиций в основной капитал составил 416,8 миллиарда тенге. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году. А 55,1% инвестиционной структуры относится к промышленным проектам, - сказала Венера Мустапаева.



В этом году в сферу туризма в регионе планируется привлечь более 190 миллиардов тенге. На эту сумму планируется реализация пяти проектов. В том числе, в июле запущен проект «тематический парк развлечений».



- По итогам шести месяцев 2021 года количество туристов в регионе составило 139 тысяч человек. В ближайшее время планируется реализация восьми дополнительных проектов с участием местных компаний, - сообщила Венера Мустапаева, руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.