«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.77 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 5.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:28

Просмотров: 692

Предприятия Мангистау произвели продукции почти на два триллиона тенге

Производители Мангистауской области за девять месяцев текущего года произвели продукции на 1,9 триллиона тенге. Об этом сообщила Венера Мустапаева, руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.

фото из открытых источников
По данным Венеры Мустапаевой, в регионе наблюдается рост производства.

- В соответствии с промышленной структурой региона 87,8% приходится на горнодобывающую промышленность, 6,7% - на обрабатывающую промышленность, 4,8% - на электроснабжение, подачу газа, пара, кондиционирование и 0,7% - на водоснабжение. С начала года в области реальный показатель инвестиций в основной капитал составил 416,8 миллиарда тенге. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году. А 55,1% инвестиционной структуры относится к промышленным проектам, - сказала Венера Мустапаева.

В этом году в сферу туризма в регионе планируется привлечь более 190 миллиардов тенге. На эту сумму планируется реализация пяти проектов. В том числе, в июле запущен проект «тематический парк развлечений».

- По итогам шести месяцев 2021 года количество туристов в регионе составило 139 тысяч человек. В ближайшее время планируется реализация восьми дополнительных проектов с участием местных компаний, - сообщила Венера Мустапаева, руководитель управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:06
"Предприятия Мангистау произвели продукции почти на два триллиона тенге"

Не вижу в этой статье, как от этого улучшилась жизнь населения региона?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Феникс
 Pluto (Посетители) Сегодня, 10:47
Нет повода для восхищения как были нищенские подачки (так называемые зарплаты и пенсии) так и остались.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика