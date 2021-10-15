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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:37

Просмотров: 984

Житель Шымкента оформил кредит на жителя Мангистау

Уроженец Шымкента оформил кредит на сумму 170 тысяч тенге на чужое имя в микрофинансовой организации. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщили в департаменте полиции Магистауской области.

фото из открытых источников
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Мунайлинского района в Шымкенте был задержан 24-летний подозреваемый в мошенничестве. Он является уроженцем этого же города.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Кредитные мошенники придумывают различные схемы, позволяющие выкрасть персональные данные пользователей, и используют их в своих корыстных целях. Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан не доверять звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций, не раскрывать им свои персональные данные, - сообщили в департаменте полиции области.



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Комментарии ( 1 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 14:44
Это сейчас без проблем. Люди регистрируются (ну как люди), в общем регистрируются на сайтах незаконных букмекеров, где оставляют и фото с удостоверением и другие данные. Все эти базы рано или поздно будут проданы, а некоторые уже продаются прямо сейчас в дарке.

А потом удивляются, мол откуда кредит lol
 
 

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