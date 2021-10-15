Житель Шымкента оформил кредит на жителя Мангистау

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Мунайлинского района в Шымкенте был задержан 24-летний подозреваемый в мошенничестве. Он является уроженцем этого же города.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного Кодекса РК (мошенничество). Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Кредитные мошенники придумывают различные схемы, позволяющие выкрасть персональные данные пользователей, и используют их в своих корыстных целях. Департамент полиции Мангистауской области призывает граждан не доверять звонкам от незнакомцев, которые представляются сотрудниками финансовых организаций, не раскрывать им свои персональные данные, - сообщили в департаменте полиции области.