В Мангистау ведётся подготовка к конкурсу «Снайперский батальон»

Кроме того, в бригаде морской пехоты начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации. Военные начали подготовку техники к зиме.- В установленные сроки предстоит качественно обслужить военную и специальную технику, проверить состояние вооружения и устранить выявленные неполадки. Мероприятия по переводу вооружения и военной техники проводятся в целях поддержания в высокой боевой готовности и надежной, бесперебойной работы при использовании в зимний период. Особое внимание уделяется строгому соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты во время работ в автомобильных парках и техническому состоянию боевой, специальной, автомобильной техники,-сообщили в Минобороны.До начала заморозков необходимо подготовить и перевести технику к эксплуатации зимой, провести ее техническое обслуживание, заменить масла и перевести на зимние виды топлива.- В данный момент свыше 100 единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, более 300 единиц автомобильной и другой техники готовы к зимнему периоду обучения, - рассказал Аслан Нуржанов, заместитель командира бригады по вооружению.Завершающим этапом станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях будут созданы специальные комиссии.