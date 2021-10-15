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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 426

В Мангистау ведётся подготовка к конкурсу «Снайперский батальон»

Подготовка к конкурсу проходит на полигоне «Оймаша». Участники будут соревноваться в мастерстве стрельбы из вооружения боевых машин пехоты и бронетранспортёров, танков, зенитных установок, минометов и гранатометов, а также стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Фото Актауского гарнизона
Кроме того, в бригаде морской пехоты начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации. Военные начали подготовку техники к зиме.

- В установленные сроки предстоит качественно обслужить военную и специальную технику, проверить состояние вооружения и устранить выявленные неполадки. Мероприятия по переводу вооружения и военной техники проводятся в целях поддержания в высокой боевой готовности и надежной, бесперебойной работы при использовании в зимний период. Особое внимание уделяется строгому соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты во время работ в автомобильных парках и техническому состоянию боевой, специальной, автомобильной техники,-сообщили в Минобороны.

До начала заморозков необходимо подготовить и перевести технику к эксплуатации зимой, провести ее техническое обслуживание, заменить масла и перевести на зимние виды топлива.

- В данный момент свыше 100 единиц бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения, более 300 единиц автомобильной и другой техники готовы к зимнему периоду обучения, - рассказал Аслан Нуржанов, заместитель командира бригады по вооружению.

Завершающим этапом станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях будут созданы специальные комиссии.




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