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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 447

Молочная ферма в Тупкарагане выпускает на рынок 12 видов сыра

Крестьянское хозяйство «Кобзев», расположенное в селе Акшукур, производит и поставляет на рынок различную продукцию из козьего молока. Об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района.

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района
Крестьянским хозяйством «Кобзев» выведено 112 голов племенных коз. Из них больше 70 - дойные. Заниматься этим делом владелец крестьянского хозяйства Виктор Кобзев начал несколько лет назад.

- Сейчас на ферме 112 коз. Первых животных привезли из Актюбинской области, коз «Альпийской» породы из России. Сейчас у нас три породы коз - англо-нубийские, альпийские и козы Ламанча. Мы придерживаемся высокого стандарта кормления скота. Поэтому молоко наших коз идеально подходит для производства сыра и молочных продуктов. В ассортименте фермы 12 видов мягкого и твердого сыра, йогурта, кефира, творога. Производство сыра ведет квалифицированный технолог. Он недавно получил повышение квалификации от турецкого мастера. Теперь на ферме наряду с французскими, итальянскими и немецкими сырами будет производиться и турецкий сыр, - рассказал Виктор Кобзев.

Молочная ферма в Тупкарагане выпускает на рынок 12 видов сыра


По словам предпринимателя, продукция будет поставляться в фермерские хозяйства и продуктовые магазины под названием «Жеті лақ». Сейчас торговля также происходит через страницы в социальных сетях.

- В продажу молоко поступит только после термообработки. Для этого мы приобрели промышленный пастеризатор. В этом году из-за непогоды у коз стало меньше молока. Они не привыкли к очень высоким температурам. За нашими козами ухаживают только в загонах, в поле они не пасутся, - сказал Виктор Кобзев.



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