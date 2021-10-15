За 19 секунд вскрыл машину злоумышленник в Актау

По словам жителя Актау, автомобильный вор орудует на автостоянке возле жилого дома в 12 микрорайоне не в первый раз. На этот раз он попал на камеру наружного наблюдения, которая и зафиксировала, что злоумышленнику удалось вскрыть авто за 19 секунд.- Эта машина постоянно стоит в 12 микрорайоне возле 22 дома, и этот случай взлома происходит не первый раз. В машине не было ценных вещей, забрали только мелочь и перевернули все в салоне, – сообщил житель.Между тем, по словам мужчины, в полицию с заявлением хозяин машины пока не обращался.