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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 20

За 19 секунд вскрыл машину злоумышленник в Актау

Мужчина, взломавший замок автомобиля, попал на видео камеры наружного наблюдения. Инцидент произошел в 12 микрорайоне Актау.

Скрин видео
По словам жителя Актау, автомобильный вор орудует на автостоянке возле жилого дома в 12 микрорайоне не в первый раз. На этот раз он попал на камеру наружного наблюдения, которая и зафиксировала, что злоумышленнику удалось вскрыть авто за 19 секунд.

- Эта машина постоянно стоит в 12 микрорайоне возле 22 дома, и этот случай взлома происходит не первый раз. В машине не было ценных вещей, забрали только мелочь и перевернули все в салоне, – сообщил житель.

Между тем, по словам мужчины, в полицию с заявлением хозяин машины пока не обращался.




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